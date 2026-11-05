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Pablo García, baja en el Sporting por una lesión muscular

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Gijón, 5 nov (EFE).- El Sporting de Gijón ha confirmado este jueves que el carrilero zurdo Pablo García sufre una lesión en el bíceps femoral derecho tras las pruebas realizadas en las últimas horas y que el futbolista ya ha comenzado su proceso de recuperación.

La lesión se produjo el pasado domingo en el partido ante el Ceuta, en el que el jugador tuvo que retirarse en el minuto 27 después de llevarse la mano a la parte posterior del muslo al arrancar en un sprint para tratar de ganar un duelo en carrera.

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García, que había descansado en la eliminatoria de Copa del Rey y arrastraba unas leves molestias que no le impedían competir, había sido titular en el Alfonso Murube y fue relevado por Gaspar Campos, que había iniciado el encuentro como mediapunta.

El futbolista contaba con la confianza del técnico, el argentino Nicolás Larcamón, con el que había participado en los doce partidos de Liga disputados hasta la fecha, cuatro de ellos como titular, con un total de 394 minutos.

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Su ausencia se suma a la de otros jugadores lesionados en el equipo rojiblanco, que cuenta con hasta siete futbolistas en la enfermería.

El ruso Nikita Iosifov, lesionado en el primer tiempo del derbi asturiano ante el Oviedo en el Carlos Tartiere a finales del pasado mes de septiembre, podría volver a una convocatoria este fin de semana ante el Valladolid (El Molinón, domingo 18:30 horas), y se postula como la principal opción para relevar al gijonés en el carril izquierdo. EFE

dsl/rm/jpd

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