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Nuevos fármacos y cirugías menos agresivas mejoran el abordaje del cáncer ginecológico

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Madrid, 5 nov (EFE).- Los nuevos fármacos dirigidos a las características de cada tumor y las cirugías menos agresivas han centrado la décima edición de las Jornadas de Oncología Ginecológica del MD Anderson Cancer Center Madrid-Hospiten, que ha reunido a especialistas para abordar los avances que permiten personalizar los tratamientos, reducir sus efectos secundarios y preservar la fertilidad de las pacientes.

El jefe de la sección de Tumores Ginecológicos del hospital y codirector de la reunión, Raúl Márquez, ha subrayado a EFE que esta “revolución con nuevos fármacos” se está dirigiendo “hacia rasgos más característicos de la célula tumoral”.

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“Estamos dirigiendo estos tratamientos como un francotirador, a una diana concreta”, ha descrito, y eso hace que se desarrollen “fármacos cada vez más dirigidos y, por tanto, personalizados al tipo de tumor”.

Márquez también ha resaltado el papel de los anticuerpos conjugados (ADC, por sus siglas en inglés), “una especie de caballos troyanos con una especie de diana y un saquito de quimioterapia que, básicamente, liberarían ese saquito dentro de la célula que previamente han señalizado”.

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Estos nuevos tratamientos y la inmunoterapia, “al ser más específicos, son menos tóxicos”, y tienen menos efectos secundarios como la alopecia o la neuropatía: “La percepción del paciente es de menos agresión y de mejor calidad de vida”, ha concluido.

Por su parte, el también codirector de la reunión y jefe de Ginecología Oncológica del hospital, Javier de Santiago, ha incidido en que cada vez se hacen “cirugías menos lesivas y con menos consecuencias a largo plazo para que la paciente viva más con los nuevos tratamientos, y que además esa vida de más que le damos esté en condiciones de vivirla bien”.

Así, por ejemplo, en cáncer de endometrio se utiliza casi siempre inmunofluorescencia para quitar menos ganglios del útero, mientras que en otras intervenciones sirve para marcar los uréteres y respetarlos.

Además, ha subrayado que en “tumores muy iniciales” se puede preservar la fertilidad manteniendo el útero y los ovarios, “lo que también es calidad de vida para la mujer”.

Estos avances “se producen casi todos los meses”, en palabras de De Santiago.

Así, las Jornadas del MD Anderson Cancer Center Madrid - Hospiten -que colabora con la Agencia EFE en la difusión de este contenido- se celebran, según Márquez, “en un contexto de curabilidad donde antes no nos atrevíamos a hablar en estos términos”, con una cantidad de investigación “tremenda” y un “mensaje muy positivo a las pacientes”: que confíen en sus oncólogos.EFE

(Foto) (Vídeo)

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