Espana agencias

Muere un hombre de unos 60 años y una joven resulta herida en un accidente en la A-66

Guardar

Salamanca, 5 nov (EFE).- Un hombre de unos 60 años ha fallecido y una mujer de unos 20 años ha resultado herida este jueves en un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 384 de la A-66, en sentido Cáceres, a la altura del término municipal de Pizarral (Salamanca).

El siniestro se produjo por la colisión de dos turismos, que quedaron volcados y cuyos ocupantes permanecieron atrapados en el interior, tal y como ha informado el Servicio de Emergencias del 112 a través de su página web.

PUBLICIDAD

El centro de emergencias 112 avisó a la Guardia Civil de Tráfico, a los bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó dos UVI móviles, dos ambulancias de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud.

Los bomberos intervinieron para excarcelar a las dos personas. A su llegada, los servicios sanitarios confirmaron el fallecimiento del hombre y atendieron a la mujer, que fue trasladada en una UVI móvil al Complejo Asistencial de Salamanca. EFE

PUBLICIDAD

nmb/fp

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo | Carlos Cuerpo descarta cerrar la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona y abre la puerta a reducir la velocidad comercial

Con el exministro ya dimitido y Carlos Cuerpo como nuevo titular de Transportes, Podemos y Frente Amplio reclaman la renacionalización del sistema ferroviario, mientras PP y Vox señalan a Pedro Sánchez como responsable último de la tragedia de Urda. Todas las encuestas, anteriores al accidente de Urda, ya apuntaban a una mayoría holgada de PP y Vox

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo | Carlos Cuerpo descarta cerrar la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona y abre la puerta a reducir la velocidad comercial

“El narcoterrorismo ha metido sus garras en casi todas las naciones”: Laura Fernández pide unir fuerzas contra el crimen organizado en Cumbre Iberoamericana

Desde Madrid, España, la presidenta de Costa Rica llamó a los países de la región a fortalecer la cooperación policial, intercambiar información de inteligencia y aplicar medidas más estrictas contra las organizaciones criminales que amenazan la seguridad y la soberanía de los Estados.

“El narcoterrorismo ha metido sus garras en casi todas las naciones”: Laura Fernández pide unir fuerzas contra el crimen organizado en Cumbre Iberoamericana

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 5 noviembre

Como cada jueves, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 5 noviembre

Zelenski agradece a Felipe VI el apoyo de España a Ucrania y expresa sus condolencias por la tragedia de Toledo

El presidente ucraniano ha informado al monarca sobre los ataques rusos y la necesidad de reforzar la defensa aérea de su país

Zelenski agradece a Felipe VI el apoyo de España a Ucrania y expresa sus condolencias por la tragedia de Toledo

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 5 noviembre

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 5 noviembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo | Carlos Cuerpo descarta cerrar la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona y abre la puerta a reducir la velocidad comercial

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo | Carlos Cuerpo descarta cerrar la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona y abre la puerta a reducir la velocidad comercial

Zelenski agradece a Felipe VI el apoyo de España a Ucrania y expresa sus condolencias por la tragedia de Toledo

La Cumbre Iberoamericana de Madrid cierra una declaración final y acuerdos sobre inteligencia artificial y protección civil

Javier Milei se reúne de nuevo con Isabel Díaz Ayuso tras la XXX Cumbre Iberoamericana y cierra su agenda en Madrid

Última hora de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, en directo | El Rey cierra la Cumbre Iberoamericana: “Somos el contrapunto de un tiempo geopolítico marcado por los frentes”

ECONOMÍA

Los economistas critican el laberinto fiscal del alquiler y creen que las deducciones fiscales a los caseros pueden provocar errores y sanciones

Los economistas critican el laberinto fiscal del alquiler y creen que las deducciones fiscales a los caseros pueden provocar errores y sanciones

España necesita 2,8 millones de albañiles para duplicar la construcción de viviendas, calculan los promotores inmobiliarios

El aceite de oliva da un vuelco: España prevé una cosecha histórica que disparará la producción un 23% y presionará los precios a la baja

La gasolina baja un 11%, pero llenar el depósito cuesta 27 euros más que hace un año, mientras el diésel vuelve a subir

Dos españoles compraron una vivienda sobre plano en Marruecos, pagaron a un banco español y el dinero desapareció: la Justicia no les da la razón

DEPORTES

El Comité de Disciplina aplaza la sanción a Owono, portero del Andorra, hasta la próxima semana por respeto a la familia de Jesús de Miguel

El Comité de Disciplina aplaza la sanción a Owono, portero del Andorra, hasta la próxima semana por respeto a la familia de Jesús de Miguel

El protector bucal inteligente de la NFL: un chip del tamaño de una uña para medir los golpes en la cabeza y evitar conmociones cerebrales

Operan de urgencia a un futbolista de 20 años tras un fuerte golpe en la mandíbula: “Tengo miedo de volver a jugar”

El futbolista Javi Martínez, sobre su inversiones: “Tengo una empresa de promoción de viviendas. Busco un terreno y lo compro”

Los futbolistas de LaLiga piden parar el fútbol tras la muerte de Jesús de Miguel: “No se dan las circunstancias anímicas ni humanas”