Muere un hombre de unos 60 años y una joven resulta herida en un accidente en la A-66

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Salamanca, 5 nov (EFE).- Un hombre de unos 60 años ha fallecido y una mujer de unos 20 años ha resultado herida este jueves en un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 384 de la A-66, en sentido Cáceres, a la altura del término municipal de Pizarral (Salamanca).

El siniestro se produjo por la colisión de dos turismos, que quedaron volcados y cuyos ocupantes permanecieron atrapados en el interior, tal y como ha informado el Servicio de Emergencias del 112 a través de su página web.

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El centro de emergencias 112 avisó a la Guardia Civil de Tráfico, a los bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó dos UVI móviles, dos ambulancias de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud.

Los bomberos intervinieron para excarcelar a las dos personas. A su llegada, los servicios sanitarios confirmaron el fallecimiento del hombre y atendieron a la mujer, que fue trasladada en una UVI móvil al Complejo Asistencial de Salamanca. EFE

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nmb/fp