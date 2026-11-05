Marta Suárez será intervenida de un dedo de la mano izquierda y será baja con España

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Valencia, 5 nov (EFE).- La jugadora del Valencia Basket Marta Suárez será intervenida de una lesión en un dedo de la mano izquierda y será baja en el choque ante el Spar Girona de este sábado en la Liga Femenina, pero también en la convocatoria de la selección española, según pudo confirmar EFE.

El club valenciano informó este jueves de que las pruebas médicas a las que ha sido sometida Suárez tras regresar el equipo de Turquía, donde derrotó al poderoso Fenerbahce, han detectado una lesión en el quinto dedo de la mano izquierda y que deberá ser operada "en los próximos días".

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Tras la jornada de este fin de semana, la Liga Femenina parará por los compromisos de las selecciones nacionales, unas 'ventanas FIBA'.

Suárez había sido convocada por primera vez con la selección española absoluta para los partidos del equipo de Miguel Méndez, que se medirá en Oviedo a la República Checa el 10 de noviembre, el 14 en Bulgaria y el martes 17 a Croacia. EFE

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