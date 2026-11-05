María Neira, candidata a la OMS, avisa que hay que estar preparados para más pandemias

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Madrid, 5 nov (EFE).- La doctora María Neira, la primera española que aspira a dirigir la OMS, ha apelado este jueves a la necesidad de estar preparados para otra posible pandemia tras la del covid-19: "estamos destrozando los ecosistemas y eso favorece mucho la aparición probable de algún tipo de virus o bacteria", ha avisado.

Lo ha hecho en el acto de presentación de su candidatura a dirigir la Organización Mundial de la Salud, cargo que se disputa junto a otros seis aspirantes, y donde pretende recuperar "la imagen de ciencia" para el organismo que tenía hace décadas, cuando "si alguien decía 'según la OMS', era casi algo que no se discutía".

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Según la exdirectora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, organización a la que Neira ha pertenecido durante más de 20 años, en los últimos tiempos la organización ha estado sometida a "un fuerte escrutinio" y una "exposición mediática" que ha generado "otros campos de opinión".

"Es un momento muy crítico en el que hay muchas noticias falsas incluso en temas que tienen un cierto peligro" como es el de la salud pública, de ahí la importancia de que la OMS "trabaje para no tener ninguna grieta" y reducir "las probabilidades de desinformación al mínimo".

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Neira (La Felguera, Asturias, 1962) ha repasado los principales retos a los que se enfrenta la salud global, desde las enfermedades crónicas, como el cáncer, la diabetes o la obesidad, las resistencias a los antibióticos, los disruptores endocrinos o los nanoplásticos.

Sobre si también lo es otra posible pandemia, Neira ha sido tajante: "hay que estar preparados para ello, porque estamos destrozando los ecosistemas y eso favorece mucho la aparición probable de algún tipo de virus o bacteria", ha zanjado.

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De resultar la elegida en mayo de 2027, Neira pondrá todos sus esfuerzos en recuperar a Estados Unidos y Argentina dentro de la OMS porque "al ser mundial, tenemos que tener a todos los países dentro".

Ella no piensa dejar "ningún canal sin explotar para traerlos de vuelta", sean diplomáticos o técnicos. "Aquí el mensaje es que lo que nos une es la salud, y si usamos ese argumento, ¿quién va a poder desligarse de nosotros?", se ha preguntado.

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Neira se postula para asumir los mandos de la OMS con un programa "pragmático" que espera reciba el apoyo de los otros 33 países, además de España, que votarán la elección de una primera terna de candidatos en enero hasta la elección final de mayo, y a los que tratará de convencer con "argumentos técnicos, científicos y de intervención de salud".

Además de un profundo conocimiento de la OMS, la endocrinóloga, creadora de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, ha destacado otro factor que diferencia la candidatura de España de las demás: su aportación a la nutrición global, "esa dieta mediterránea, ese estilo de vida de intercambio, de interacción social, esa cultura de la gastronomía, del comer, que es importante para no solo ser represivos en lo que comemos, sino también estimular".

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"Podemos aportar sobre todo esa experiencia y esas ganas de entender que la nutrición va a ser uno de los pilares fundamentales de nuestra salud", ha subrayado.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado de ella su "dilatada experiencia" y su trayectoria "intachable e impecable" desde el trabajo humanitario en campos de refugiados a altos cargos de la OMS, una institución que, ha subrayado, conoce muy bien desde dentro.

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"Mujeres apasionadas y comprometidas es lo que necesitamos en un momento en el que el planeta está pasando por dificultades para mantener el espíritu solidario en la defensa de la salud global", ha concluido. EFE