Espana agencias

María Neira, candidata a la OMS, avisa que hay que estar preparados para más pandemias

Guardar

Madrid, 5 nov (EFE).- La doctora María Neira, la primera española que aspira a dirigir la OMS, ha apelado este jueves a la necesidad de estar preparados para otra posible pandemia tras la del covid-19: "estamos destrozando los ecosistemas y eso favorece mucho la aparición probable de algún tipo de virus o bacteria", ha avisado.

Lo ha hecho en el acto de presentación de su candidatura a dirigir la Organización Mundial de la Salud, cargo que se disputa junto a otros seis aspirantes, y donde pretende recuperar "la imagen de ciencia" para el organismo que tenía hace décadas, cuando "si alguien decía 'según la OMS', era casi algo que no se discutía".

PUBLICIDAD

Según la exdirectora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, organización a la que Neira ha pertenecido durante más de 20 años, en los últimos tiempos la organización ha estado sometida a "un fuerte escrutinio" y una "exposición mediática" que ha generado "otros campos de opinión".

"Es un momento muy crítico en el que hay muchas noticias falsas incluso en temas que tienen un cierto peligro" como es el de la salud pública, de ahí la importancia de que la OMS "trabaje para no tener ninguna grieta" y reducir "las probabilidades de desinformación al mínimo".

PUBLICIDAD

Neira (La Felguera, Asturias, 1962) ha repasado los principales retos a los que se enfrenta la salud global, desde las enfermedades crónicas, como el cáncer, la diabetes o la obesidad, las resistencias a los antibióticos, los disruptores endocrinos o los nanoplásticos.

Sobre si también lo es otra posible pandemia, Neira ha sido tajante: "hay que estar preparados para ello, porque estamos destrozando los ecosistemas y eso favorece mucho la aparición probable de algún tipo de virus o bacteria", ha zanjado.

De resultar la elegida en mayo de 2027, Neira pondrá todos sus esfuerzos en recuperar a Estados Unidos y Argentina dentro de la OMS porque "al ser mundial, tenemos que tener a todos los países dentro".

Ella no piensa dejar "ningún canal sin explotar para traerlos de vuelta", sean diplomáticos o técnicos. "Aquí el mensaje es que lo que nos une es la salud, y si usamos ese argumento, ¿quién va a poder desligarse de nosotros?", se ha preguntado.

Neira se postula para asumir los mandos de la OMS con un programa "pragmático" que espera reciba el apoyo de los otros 33 países, además de España, que votarán la elección de una primera terna de candidatos en enero hasta la elección final de mayo, y a los que tratará de convencer con "argumentos técnicos, científicos y de intervención de salud".

Además de un profundo conocimiento de la OMS, la endocrinóloga, creadora de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, ha destacado otro factor que diferencia la candidatura de España de las demás: su aportación a la nutrición global, "esa dieta mediterránea, ese estilo de vida de intercambio, de interacción social, esa cultura de la gastronomía, del comer, que es importante para no solo ser represivos en lo que comemos, sino también estimular".

"Podemos aportar sobre todo esa experiencia y esas ganas de entender que la nutrición va a ser uno de los pilares fundamentales de nuestra salud", ha subrayado.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado de ella su "dilatada experiencia" y su trayectoria "intachable e impecable" desde el trabajo humanitario en campos de refugiados a altos cargos de la OMS, una institución que, ha subrayado, conoce muy bien desde dentro.

"Mujeres apasionadas y comprometidas es lo que necesitamos en un momento en el que el planeta está pasando por dificultades para mantener el espíritu solidario en la defensa de la salud global", ha concluido. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El coche más pequeño del mundo se subastará por unos 70.000 euros: mide metro y medio, tiene tres ruedas y no tiene marcha atrás

Convertido en una rareza de la que apenas quedan 30 unidades, este ejemplar de 1964 busca dueño tras pasar 60 años en Finlandia

El coche más pequeño del mundo se subastará por unos 70.000 euros: mide metro y medio, tiene tres ruedas y no tiene marcha atrás

Javier Milei se reúne de nuevo con Isabel Díaz Ayuso tras la XXX Cumbre Iberoamericana y cierra su agenda en Madrid

El presidente argentino también mantuvo un saludo breve con Pedro Sánchez y se vio con Santiago Abascal durante su visita a España

Javier Milei se reúne de nuevo con Isabel Díaz Ayuso tras la XXX Cumbre Iberoamericana y cierra su agenda en Madrid

La candidata española a dirigir la OMS que quiere recuperar a Argentina: “No dejaré ningún canal sin explotar para traerlos de vuelta”

La endocrinóloga María Neira es la apuesta española para convertirse en directora general de la OMS el próximo mayo

La candidata española a dirigir la OMS que quiere recuperar a Argentina: “No dejaré ningún canal sin explotar para traerlos de vuelta”

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo | Pedro Sánchez asegura no tener “nada que ver” con los seis detenidos por el ‘caso Koldo’ y que el Gobierno colaborará con la Justicia

Con el exministro ya dimitido y Carlos Cuerpo como nuevo titular de Transportes, Podemos y Frente Amplio reclaman la renacionalización del sistema ferroviario, mientras PP y Vox señalan a Pedro Sánchez como responsable último de la tragedia de Urda. Todas las encuestas, anteriores al accidente de Urda, ya apuntaban a una mayoría holgada de PP y Vox

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo | Pedro Sánchez asegura no tener “nada que ver” con los seis detenidos por el ‘caso Koldo’ y que el Gobierno colaborará con la Justicia

Artritis de cadera: síntomas, causas y cómo tratarla

El dolor y la rigidez pueden llegar a condicionar actividades tan cotidianas como caminar o ponerse los zapatos

Artritis de cadera: síntomas, causas y cómo tratarla
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Javier Milei se reúne de nuevo con Isabel Díaz Ayuso tras la XXX Cumbre Iberoamericana y cierra su agenda en Madrid

Javier Milei se reúne de nuevo con Isabel Díaz Ayuso tras la XXX Cumbre Iberoamericana y cierra su agenda en Madrid

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo | Pedro Sánchez asegura no tener “nada que ver” con los seis detenidos por el ‘caso Koldo’ y que el Gobierno colaborará con la Justicia

Última hora de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, en directo | El Rey cierra la Cumbre Iberoamericana: “Somos el contrapunto de un tiempo geopolítico marcado por los frentes”

CAF llevará a cabo su primera expedición a la Antártida con el fin de llevar la fibra óptica al continente helado: “Queremos datos a tiempo real para tomar decisiones”

Pedro Sánchez responde a Milei desde la Cumbre Iberoamericana: “El insulto no forma parte de mi forma de hacer política”

ECONOMÍA

Los economistas critican el laberinto fiscal del alquiler y creen que las deducciones fiscales a los caseros pueden provocar errores y sanciones

Los economistas critican el laberinto fiscal del alquiler y creen que las deducciones fiscales a los caseros pueden provocar errores y sanciones

España necesita 2,8 millones de albañiles para duplicar la construcción de viviendas, calculan los promotores inmobiliarios

El aceite de oliva da un vuelco: España prevé una cosecha histórica que disparará la producción un 23% y presionará los precios a la baja

La gasolina baja un 11%, pero llenar el depósito cuesta 27 euros más que hace un año, mientras el diésel vuelve a subir

Dos españoles compraron una vivienda sobre plano en Marruecos, pagaron a un banco español y el dinero desapareció: la Justicia no les da la razón

DEPORTES

El Comité de Disciplina aplaza la sanción a Owono, portero del Andorra, hasta la próxima semana por respeto a la familia de Jesús de Miguel

El Comité de Disciplina aplaza la sanción a Owono, portero del Andorra, hasta la próxima semana por respeto a la familia de Jesús de Miguel

El protector bucal inteligente de la NFL: un chip del tamaño de una uña para medir los golpes en la cabeza y evitar conmociones cerebrales

Operan de urgencia a un futbolista de 20 años tras un fuerte golpe en la mandíbula: “Tengo miedo de volver a jugar”

El futbolista Javi Martínez, sobre su inversiones: “Tengo una empresa de promoción de viviendas. Busco un terreno y lo compro”

Los futbolistas de LaLiga piden parar el fútbol tras la muerte de Jesús de Miguel: “No se dan las circunstancias anímicas ni humanas”