La Unión Saint-Gilloise remonta al Celta con un doblete de Zeleni (1-2)

Vigo, 5 nov (EFE).- Con un doblete del sueco, nacionalizado kosovar, Besfort Zeneli, entre la recta final del primer tiempo y el inicio del segundo, y varias paradas de mérito del Hervé Koffi, el Royale Union Saint-Gilloise remontó el tempranero gol de Pablo Durán en Balaídos, para alargar su gran momento de forma y dejar al Celta al borde de la eliminación europea. EFE

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