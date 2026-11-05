La alta velocidad Madrid-Barcelona registra retrasos de 20 minutos por un bache en la vía

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Madrid, 5 nov (EFE).- La línea de alta velocidad Madrid-Barcelona registra este jueves retrasos de unos 20 minutos de media tras detectarse un "pequeño" bache en la infraestructura ferroviaria entre Medinaceli (Soria) y Ariza (Zaragoza), que ha obligado a reducir la velocidad en los trenes.

Adif fue alertada de esta incidencia a las ocho de la mañana de este jueves, según han informado a EFE fuentes del gestor de infraestructuras ferroviarias.

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La compañía ha asegurado que trabaja para solucionar el problema a la mayor brevedad posible, aunque de momento no ha facilitado una previsión de cuándo se restablecerá la circulación con normalidad. EFE