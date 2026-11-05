Jorge Maciel: "Es un punto que me satisface"

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San Sebastián, 5 nov (EFE).- El entrenador del Olympique de Lyon, Jorge Maciel, valoró este jueves el empate cosechado ante la Real Sociedad en Anoeta (1-1) en la Liga Europa, destacando la "resiliencia" mostradas por sus futbolistas tras una semana convulsa marcada por el cambio en el banquillo francés.

"Sabíamos que el partido iba a ser difícil. Después de la tormenta en el que encajamos un gol, la respuesta fue muy positiva. La reacción en la primera parte resultó muy buena, estructurada y demostró la confianza que tenemos. Hoy ganamos un punto aunque pudimos haber ganado tres, pero tras el empate no podíamos seguir igual. Si realmente teníamos que demostrar resiliencia, era hoy", manifestó el preparador luso en la rueda de prensa posterior al encuentro.

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Respecto al relevo tras la salida de Paulo Fonseca, Maciel explicó la mentalidad con la que la plantilla encaró el choque ante la Real Sociedad. "Desde el martes pasamos página. Les dije que esto es como cuando te vas de casa y dejas a tus padres, tienes que seguir adelante con los valores que te inculcaron. El Olympique de Lyon siempre juega para ganar, pero no siempre se puede y este es un punto que me satisface", reflexionó.

En el apartado individual, el preparador del conjunto galo dedicó elogios al liderazgo de Corentin Tolisso y a la actuación del canterano Merah. "Tenemos la suerte de tener un capitán que siempre está presente en rendimiento, comunicación y entrenamientos. Tenía una enorme responsabilidad hoy y con jugadores como él te puedes permitir el lujo de contar con los más jóvenes. Sobre Merah, defendemos al Olympique de Lyon y lo hizo muy bien, se adapta rápido y maneja las emociones con mucha madurez", señaló. EFE

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