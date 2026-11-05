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Johan Mojica: "El equipo tuvo buena actitud, pero nos falta agresividad en el ataque"

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Getafe (Madrid), 5 nov (EFE).- El defensa colombiano del Getafe Johan Mojica dijo este jueves, tras perder por 0-1 contra el Brighton en la tercera jornada de la Liga Conferencia de futbolista, que el equipo tuvo "buena" actitud, pero que les faltó "agresividad" en el ataque, en declaraciones a Movistar+.

El Getafe suma así su segunda derrota consecutiva en la Liga de Conferencia tras perder en la segunda jornada contra el Lugano por 2-5 también en el Coliseum, una imagen, que según Mojica, "no se puede volver a repetir".

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"Sabíamos de la importancia de este partido y que el rival era bastante exigente. En el primer tiempo estuvimos bien con aproximaciones a balón parado, pero nos faltó agresividad a la hora de atacar; y ya en el segundo tiempo perdimos el control del balón y llegó el gol de ellos", analizó el colombiano.

En opinión de Mojica, durante la primera parte lo hicieron "bien" con centros a balón parado, pero en el segundo tiempo no fue así, algo que les pasó "factura", al perder presencia ofensiva en campo rival.

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"Veníamos de hacer un buen trabajo ante el Sevilla y queríamos darle continuidad. En cuanto a la actitud el equipo estuvo bien, pero sabemos que tenemos que tener una parte agresiva con balón y es lo que nos hizo falta en el segundo tiempo", sentenció el defensa del Getafe. EFE

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