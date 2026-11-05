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Hoy será noticia. Viernes, 6 de noviembre

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ELECCIONES GENERALES

La precampaña electoral se reactiva tras la tragedia de Urda

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Madrid (EFE).- Tras la Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se vuelca este viernes en la precampaña en València, mientras el líder de Vox, Santiago Abascal, viaja a Granada, y el del PP, Alberto Nuñez Feijóo, prepara para el fin de semana sus primeros mítines tras el accidente ferroviario de Urda.

La Junta Electoral Central (JEC) ha levantado este jueves la suspensión del uso de la aplicación MiDNI para identificarse y votar con el DNI electrónico el 29 de noviembre, tras garantizar el Ministerio del Interior que las mesas electorales tendrán los medios técnicos para verificar la identidad de los electores.

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CASO KOLDO

Continúan las pesquisas sobre el caso Koldo tras últimas detenciones

Madrid (EFE).- Continúan las pesquisas de la Guardia Civil sobre presuntos contratos amañados de Adif y otras empresas tras el operativo desplegado el jueves en el marco de una nueva pieza separada del caso Koldo abierta por la Audiencia Nacional.

La apertura de una nueva pieza separada del caso Koldo ha desembocado este jueves en el registro por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de la casa del exministro de Transportes José Luis Ábalos -en prisión- y en el requerimiento a Adif Alta Velocidad para que dé información sobre presuntos contratos "amañados".

ACCIDENTE FERROVIARIO

Transportes se reunirá de nuevo este viernes con Semaf para evitar huelga los días 10 y 12

Madrid (EFE).- El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible volverá a reunirse este viernes con el sindicato de maquinistas Semaf en busca de un acuerdo que permita la desconvocatoria de las dos jornadas de huelga en Renfe previstas por esta organización sindical para los próximos 10 y 12 de noviembre.

El ministerio ha citado a Semaf a un nuevo encuentro mañana tras la reunión celebrada esta tarde, convocada por el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tras asumir ayer el cargo de ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de forma transitoria, después de la dimisión de Óscar Puente a raíz del accidente ferroviario de Urda (Toledo).

UE BCE

España formalizará este viernes la candidatura de Hernández de Cos para presidir el BCE

Madrid (EFE).- España prevé formalizar este viernes la candidatura de Pablo Hernández de Cos a la presidencia del Banco Central Europeo (BCE) mediante una carta que enviará al presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis.

El actual director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS) y exgobernador del Banco de España competirá con el neerlandés Klass Knot por la silla que la francesa Christine Lagarde dejará libre el próximo 7 de febrero. El plazo para enviar las candidaturas finaliza hoy a las 17:00 horas, aunque de momento ningún otro país ha anunciado que vaya a optar al puesto.

FESTIVAL OTOÑO

El Festival de Otoño sube el telón con Robert Wilson, Fernando Pessoa y Maria de Medeiros

Madrid (EFE).- El Festival de Otoño de Madrid inaugura este viernes su 44 edición con 'PESSOA-Since I've Been Me', un espectáculo de la compañía del estadounidense Robert Wilson y protagonizado por Maria de Medeiros, una prometedora propuesta por la fuerza del universo visual y sonoro del director de escena, fallecido hace poco más de un año.

Los Teatros del Canal acogen las dos funciones -viernes y sábado- de la primera propuesta de la programación del veterano festival, que cuenta este año con 29 espectáculos de 18 países, con siete estrenos absolutos, y que se une a las celebraciones por el 250 aniversario de los Estados Unidos.

EL TIEMPO

El viernes habrá lluvias fuertes en La Palma, tormentas en Galicia y subida de las máximas

Madrid (EFE).- Este viernes dejará precipitaciones en Baleares y Canarias, localmente fuertes en La Palma, así como lluvias acompañadas de tormenta en Galicia; temperaturas máximas en ascenso generalizado e intervalos fuertes de viento en los litorales gallegos.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que predominarán los cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país, aunque habrá intervalos nubosos en el Cantábrico, Galicia, depresiones del nordeste y Mediterráneo. Probables nieblas matinales en regiones del Mediterráneo, Cantábrico, depresiones del nordeste y norte de Galicia, donde serán densas y persistentes.

EFE

fp

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