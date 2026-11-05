Guille Rosas pide que el Molinón esté "al 200%" ante el Valladolid

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Gijón, 5 nov (EFE).- El lateral del Sporting Guille Rosas pidió contar con estadio de El Molinón "al 200%" en el partido del domingo (18:30 horas) ante el Valladolid, un rival al que el equipo necesita "ganar para mejorar su racha como local", tal y como apuntó el gijonés.

El futbolista compareció este jueves en la rueda de prensa previa al encuentro, en la que también habló de la plaga de lesiones que afecta al equipo, y consideró que estas suponen "una oportunidad" para quienes vienen de abajo.

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A este respecto, puso como ejemplo "el aire" que dieron los cambios en Ceuta en la última jornada y elogió el "nivel altísimo" de los futbolistas del filial que están entrando en estas circunstancias.

El lateral defendió que la preparación física y los servicios médicos del club trabajan "horas extras" para remediar la situación y se mostró convencido de que entre todos se superará esta problemática "sin poner excusas".

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Rosas arrancó la comparecencia con el "más sentido pésame por parte del Sporting y de su primera plantilla" a la familia de Jesús de Miguel, el jugador del Tenerife fallecido hace unos días tras un choque en un lance del juego, y reconoció que "digerir algo así con un compañero de profesión es muy duro".

"Piensas en muchísimas cosas, en que te podía haber pasado a ti", apuntó el lateral y capitán rojiblanco, que reflexionó en que lo único que puede hacer la plantilla en este momento es "tenerlo siempre en la memoria y rendir el homenaje de la mejor manera posible este fin de semana".

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Un domingo que afrontan con el duelo ante el Valladolid, del que dijo que "aspira a las posiciones altas" y que "cuenta con jugadores contrastados en la categoría", por lo que prevé un partido "complicadísimo" y "muy cerrado", con "mucho respeto" entre ambos equipos.

De los vallisoletanos destacó "la presión de sus dos delanteros", el rombo de centrocampistas "de mucho pie" y la incidencia de los laterales, pero aseguró que el Sporting mostrará respeto pero "nunca miedo".

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En lo personal, Rosas, quien marcó en Ceuta su segundo gol de la temporada, se mostró cómodo en su nuevo rol ofensivo y rehusó fijarse una cifra de goles, aunque admitió que "cuantos más" marque, será lo mejor para el equipo.

Antes de la rueda de prensa tuvo lugar en Mareo un nuevo entrenamiento para preparar el encuentro ante los blanquivioletas, en una sesión que contó con seis bajas al sumar la ausencia por molestias musculares en el cuádriceps del central Duñabeitia. EFE

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