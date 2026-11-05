Giráldez sitúa a Pablo Durán como delantero centro ante un Saint-Gilloise sin Florucz

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Vigo, 5 nov (EFE).- El entrenador del Celta, Claudio Giráldez, sitúa a Pablo Durán como delantero centro y a Swedberg y Hugo Álvarez en las bandas del ataque para acabar con la sequía goleadora de su equipo en el duelo europeo contra el Royale Union Saint-Gilloise.

Además, el técnico celeste apuesta por el joven Hugo Burcio para acompañar a Febas en la medular, donde Javi Rueda y Sergio Carreira son indiscutibles en las bandas.

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Por su parte, el técnico belga, David Hubert, sorprende con la suplencia de su máximo goleador, el austríaco Raul Florucz. En ataque, el brasileño Guilherme Smith y el ecuatoriano Kevin Rodríguez acompañan al sudafricano Relebohile Mofokeng.

Alineaciones:

Celta: Radu, Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Burcio, Febas, Carreira; Swedberg, Hugo Álvarez y Pablo Durán.

Royale Union SG: Koffi; Patris, Sylla, Chibani; Van de Perre, Zeneli, Zorgane; Guilherme Smith, Rodríguez y Mofokeng. EFE

dmg/jl