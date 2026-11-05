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Físicamente mermado, Buse cae de la nube de París

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París, 5 nov (EFE).- Con evidentes problemas físicos en la rodilla izquierda, el peruano Ignacio Buse puso fin al sueño que tenía en el Masters 1.000 de París, donde cayó en octavos de final contra el portugués Nuno Borges, 6-0 y 6-2, que se convierte en el primer rescatado de la fase previa en alcanzar los cuartos del torneo.

El peruano de 22 años apenas pudo rivalizar ni mostrar el gran nivel que había puesto sobre la mesa en el torneo, donde contra el ruso Daniil Medvedev, quinta raqueta del mundo, consiguió la victoria más importante de su carrera.

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Barrido de la pista por un Borges que jugará los cuartos de un Masters 1.000 por primera vez en su carrera, Buse aguantó hasta el final del partido, pero sin apenas poder responder al juego del portugués.

Casi 50 minutos tardó en anotarse su primer juego cuando el partido ya estaba cuesta arriba, momento en el que llamó a las asistencias para tratarse de la parte superior de la rodilla izquierda.

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Mejoró algo el tenis del peruano desde ese momento, pero no fue suficiente para dar la vuelta a una montaña que ya se había puesto demasiado alta.

Buse, que aspiraba a colocarse en el top-30 de nuevo con esta victoria, y a convertirse en el tercer peruano a disputar unos cuartos de un Masters 1.000, tras Jaime Yzaga y Luis Horna, no pudo mantener su sueño en París.

Una decepcionante derrota que no borra un gran torneo y una gran temporada, en la que ha avanzado en cinco torneos a cuartos de final.

Borges, de 29 años, consiguió entrar en los cuartos de un Masters 1.000 tras tres intentos fallidos y se convierte en el tercer portugués que lo logra tras Federico Gil, que lo hizo en Montecarlo en 2011 y Joao Sousa en Madrid en 2016.

Su rival por un puesto en semifinales será el ganador del duelo entre el alemán Jan-Lennard Struff y el noruego Casper Ruud. EFE

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