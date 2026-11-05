Fiscalía asturiana analizará los 'curis' que ridiculizan a alumnos y profesores ante posible delito

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La Consejera de Educación del Principado de Asturias, Eva Ledo, y el Fiscal Superior de la comunidad autónoma, Gabriel Bernal del Castillo, han mantenido una reunión para abordar conjuntamente la proliferación de los perfiles anónimos en redes sociales que ridiculizan a alumnos y profesores, los conocidos popularmente como 'curis', para identificar posibles conductas delictivas en los mismos y sus consecuencias penales. Bernal ha indicado que desde Fiscalía se analizará "caso a caso" para determinar dónde finaliza la libertad de expresión y comienza el delito.

"Es muy difícil establecer el límite de lo tolerable, de lo permitido, de aquello que rebasa este límite y entra en aquello que ya es, obviamente, ilícito a distintos niveles, administrativo, civil o incluso penal", ha explicado el Fiscal en declaraciones tras la reunión con la consejera.

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Un encuentro en el que tanto Ledo y Bernal han coincidido en destacar su "preocupación" ante estas prácticas, ya denunciadas por varios centros educativos asturianos.

"Hay que analizar caso por caso y valorar las circunstancias de cada supuesto para determinar el tipo de hecho ante el que nos hallamos y la consecuencia jurídica que puede llevarse del mismo", ha indicado Gabriel Bernal.

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La consejera ha incidido en que lo que se pretende desde su área es intensificar la vía de trabajo con la Fiscalía para que pueda atender las solicitudes de intervención que les llegue desde la Consejería.

Para ello, Educación, tal y como sucede en otros supuestos, como el acoso escolar, entre otros, remitirá a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma el contenido de aquellos perfiles que incluyan contenidos alusivos a profesorado y/o alumnado que puedan ser constitutivos de delito. No obstante Ledo ha indicado que esta iniciativa no excluye las medidas que puedan emprender los centros por cuenta propia.

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Gabriel Bernal ha advertido de de que "detrás de cada mensaje que se sube a una red social hay personas, en este caso, profesores o alumnos, y derechos que merecen protección y, en determinadas circunstancias, también puede haber consecuencias legales".

Por ello han insistido en que se trata de establecer dónde está la línea entre la broma y el acoso. Por ello desde la Consejería se intensificará la labor de asesoramiento a los centros emprendida desde el momento en que surgieron las primeras denuncias.

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Para ello, les va a enviar un boletín con unas consideraciones de la Secretaría General Técnica. También remitirá un resumen de las recomendaciones de la Delegación de Protección de Datos, donde se explica la responsabilidad de esas publicaciones y cómo deben actuar los centros damnificados, y difundirá una guía de pautas para uso de las redes sociales en centros educativos.

"Creo que también es importante que en el ámbito educativo los responsables tengan una adecuada formación al respecto y tengan capacidad para discriminar la mayor o menor gravedad de las situaciones que se ponen en su conocimiento para luego en su caso dar traslado a la fiscalía de aquellos puntos que son más graves. Yo creo que sin duda la consejería ahonda en este camino y contará por supuesto con la colaboración de la fiscalía", ha manifestado el Fiscal Superior.

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