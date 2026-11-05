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Fernando León de Aranoa rueda 'La náufraga', su primera serie como creador

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Madrid, 5 nov (EFE).- La primera serie creada, escrita y dirigida por Fernando León de Aranoa, 'La náufraga', protagonizada por Belén Cuesta y Margot Banchilon, ha comenzado su rodaje en diferentes localizaciones de Canarias, Alicante, Madrid y Marruecos y podrá verse en exclusiva en Movistar Plus el próximo año.

Guillermo Toledo, Raúl Arévalo, Fily Diagne y Elisabet Casanovas completan el reparto de este thriller, que aborda la inmigración desde una perspectiva poco común: una mujer occidental, blanca, de clase acomodada y con un bebé se encuentra entre las personas migrantes rescatadas en una neumática a la deriva.

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El rescate en alta mar de esta embarcación, en la que viajan personas subsaharianas, se convierte en un puzle de difícil solución que, ya en puerto, tratará de resolver Moreno, una abogada especializada en llegadas marítimas.

"Todos los personajes están vinculados al rescate de una embarcación en alta mar, y así al fenómeno migratorio. Este es el gran tema de nuestros días, el mayor reto de la sociedad europea y quizá también, hasta la fecha, nuestro mayor fracaso", explica León de Aranoa en un comunicado.

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El creador y director señala que los cuatro episodios de 'La náufraga', de unos cincuenta minutos cada uno, abordan el tema de una manera poliédrica, con sus "distintas caras hilvanadas por el carisma de sus personajes".

Junto a León de Aranoa participan en la producción Patricia de Muns, Eva Garrido y Jaume Roures.

Este último explica que se trata de un trabajo "apasionante y complejo", realizado "en la mejor compañía".

"A fin de cuentas llevamos 25 años trabajando juntos, desde 'Los lunes al sol' hasta 'El buen patrón'. Y con Movistar Plus, la casa perfecta con la que colaborar, tratándose de una producción de tanta envergadura", detalla también Roures.

La serie cuenta con Federico Escalona en la dirección de producción; Ángel Amorós al frente de la fotografía; Manuel Ludeña, del diseño de producción; y Tito Vidal, de la dirección de arte.

Completan el equipo técnico Pepo Ruiz, en vestuario; Lola Gómez, en maquillaje; Jesús Gil, en peluquería; Sergio Burmann, Pelayo Gutiérrez y Óscar R. Abades, en sonido; Nacho Ruiz, en montaje; y Ferrán Piquer, en efectos visuales.

Fernando León de Aranoa ha construido a lo largo de las últimas décadas una filmografía profundamente ligada a la realidad social de su tiempo, con títulos como 'Barrio', 'Los lunes al sol', 'Princesas' o 'El buen patrón'. EFE

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