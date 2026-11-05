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Eric Whitacre: "El mundo iría mejor si todos los líderes mundiales cantaran en un coro"

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Barcelona, 5 nov (EFE).- Renovador de la estética coral contemporánea, pionero de los coros virtuales, ganador de un Grammy, el carismático Eric Whitacre, compositor invitado de la temporada 2026-2027 del Palau de la Música, ha opinado este jueves que el mundo "iría mejor si todos los líderes mundiales cantaran en un coro".

Nacido en Reno (Estados Unidos) en 1970, ha rememorado en un encuentro con periodistas que, originario de Nevada, donde "todo es desierto", no leyó música hasta los dieciocho o diecinueve años, de una forma autodidacta, tras entrar en un coro, lo que le cambió la vida, tras descubrir el 'Réquiem', de Mozart.

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En aquel momento, antes de formarse en la Juilliard School de Nueva York, ya pensó que "ojalá" todo el mundo pudiera cantar en un coro, todos "respirando a la vez", y sintiendo, como le ocurrió a él, que formaba parte de "una realidad más allá" de su "propio yo".

Cantar entre iguales, ha proseguido, es, asimismo, conocer la compasión y la empatía.

"Si pudiera, haría cantar a todos los líderes mundiales en un mismo coro. Seguro que el mundo iría mejor", ha aseverado.

De la misma manera, ha dicho que, por el momento, no hará nuevos coros virtuales -llegó a reunir a 17.562 cantores de 129 países- ante la deriva que ha tomado internet, donde ahora sólo reconoce un "capitalismo caótico".

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Junto a la directora artística adjunta del Palau de la Música, Mercedes Conde, el director del Coro de Cámara, Xavier Puig, y la directora Júlia Sesé, que ha trabajado en la preparación del grupo antes de ser dirigido por el norteamericano, Whitacre ha mostrado su felicidad por estar, de nuevo, en Barcelona, una de sus ciudades favoritas en el mundo y, además, en un espacio como el del Palau.

A lo largo de esta temporada el escenario modernista ofrecerá tres conciertos con obra suya, que contarán con las voces de los coros del Palau y la dirección del propio compositor.

El próximo día 8, se estrenará en España su última obra, 'Eternity in an hour', un encargo del Palau junto con la BBC Radio3, The Cleveland Orchestra and Choruses, The Flemish Radio Choir y la Sydney Philharmonia Choirs, escrito para coro, cuarteto de cuerda, piano y electrónica, inspirado en cuatro versos de William Blake, de su poema 'Auguries of Innocence', de 1803.

Con su personal lenguaje, Whitacre, con obras que forman parte del repertorio habitual de coros de todo el mundo, ha señalado que el poema empieza con la frase "ver un mundo en un granito de arena", que interpreta como: "si eres capaz de centrarte en un granito de arena, podrás ver el universo entero".

Sin rehuir que sus obras tienen un componente autobiográfico porque no lo sabe hacer "de otra manera", el día 10 de abril del próximo año, como ya hizo en septiembre de 2023, volverá a dirigir el Coro de Cámara para ofrecer la emotiva, 'The sacred veil', una pieza nacida de la colaboración con uno de sus mejores amigos, el poeta Charles Anthony Silvesttri, que quedó viudo, tras fallecer su esposa Julie, a los 36 años de un agresivo cáncer de ovarios.

A través de doce movimientos, la composición recorre la peripecia vital de la pareja, desde que se enamoraron, a su vida familiar, con dos pequeños de 3 y 7 años, la enfermedad y la despedida.

Entiende que tanto para él como para el público se trata de una "experiencia trascendental".

El último de los conciertos será el día 11 de abril cuando el Orfeó Català, el Cor de Noies y el Cor Jove interpreten una recopilación de sus obras más emblemáticas.

Tras mantener los primeros contactos con el Coro de Cámara, Eric Whitacre ha dicho sentirse "muy cómodo" y ha apuntado que han tenido todos la sensación como de "bailar juntos, con alegría y diversión". EFE

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