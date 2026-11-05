El PSOE estudia acciones legales por la supuesta oferta del abogado del PP a Koldo García

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Madrid, 5 nov (EFE).- La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha dicho este jueves que su partido está analizando las informaciones sobre una supuesta oferta económica del abogado del PP al exasesor ministerial Koldo García a cambio de información para dañar al Gobierno de Pedro Sánchez, y ha señalado que no descartan "acciones judiciales".

En una entrevista en el programa Malas Lenguas de La 2, ha respondido así ante la información de la SER que apunta a que el exasesor del exministro José Luis Ábalos, condenado por el caso mascarillas, pactó con el abogado del PP Alberto Durán un millón de euros y el pago de su defensa judicial a través de la empresa editora de Okdiario a cambio de información comprometedora sobre el Ejecutivo.

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Fuentes el PP han negado las acusaciones, pero Torró ha insistido en que los populares deben dar explicaciones.

Ha destacado que existe un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de 2024 que apunta a "una relación del PP con el propio Koldo, que nunca se entró a investigar" y que señalaba a "reuniones" del secretario general del PP, Miguel Tellado, con Durán y el exasesor del Ábalos.

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Torró ha argumentado que la información de la SER se sustenta en este informe y no solo en el testimonio de Koldo, sino en "tres fuentes más", por lo que, a su juicio, sería cuestión de "ir uniendo esa línea de puntos" para que se abra una investigación.

"El PSOE entiende que hay una relación causa efecto entre lo que hoy hemos conocido y las informaciones que desde hace días ya apuntaba Koldo García respecto al PP", ha añadido.

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Fuentes socialistas han destacado que se trata de acusaciones "muy graves", ya que, sostienen, influir en el testimonio de alguien en un proceso judicial es delito y la información apunta a que el principal partido de la oposición, por persona interpuesta, pudo influir en Koldo García para derrocar al Gobierno.

Por eso, estudian sus abogados acciones legales, al considerar necesario que se investigue judicialmente el caso.

Y reclaman también que dé explicaciones el líder el PP, Alberto Núñez Feijóo, a pesar de que desde el partido se ha negado el presunto pago. La abogada de Koldo ha presentado facturas en la Audiencia Nacional y el abogado del PP no lo ha negado, destacan estas fuentes. EFE

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