El madrileño Miguel López gana el VI Premio SGAE de Jazz Tete Montoliu 2026

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Sevilla, 5 nov (EFE).- La obra Javier (Aka Bad Seat Ass), del madrileño Miguel López, ha ganado esta noche el VI Premio SGAE de Jazz Tete Montoliu 2026, organizado por Fundación SGAE con la colaboración de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

El concurso se ha celebrado durante dos días en el Teatro Central de Sevilla en el marco de Jazz en Noviembre, programación especializada en el género con más de 25 años de historia, con un jurado compuesto por Manuel Marvizón, compositor y director institucional de música de Fundación SGAE; Trinidad Jiménez, compositora, flautista y directora artística del Festival de Jazz de Medinaceli; Julián Ruesga, crítico y articulista de jazz, e Inés Portela, gestora cultural y directora del Festival de Jazz Butaca de Jazz.

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La obra del madrileño se sirve del ritmo de tanguillos a 6/8 y tres tonos que se organizan según la misma simetría de los Coltrane changes. Sobre el escenario, a su lado, estaban José López Pérez (bajo) y Carlos Cortés Bustamante (percusión).

El palmarés completo de este VI Premio SGAE de Jazz Tete Montoliú 2026 incluye: Quimera de Bernardo Parrilla (Sevilla) en segundo lugar; Grace, de Javier Moreno (Madrid) en tercera posición, y un cuarto premio de 1.200 para Haunters of the wood de Luis Verde (Cáceres).

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Los ganadores se han repartido 11.700 euros en metálico, en un concurso creado por la Fundación SGAE en 1999, con la Bienal SGAE de Jazz Tete Montoliu, una serie de actividades y premios relacionados con el género jazz y sus autores que pretendían mantener viva la figura del pianista catalán.

La entidad recuperó en 2021 una de estas actividades, su concurso de composición de obras de jazz, honrando, bajo el mismo nombre, la memoria de una de las figuras más fundamentales del jazz en España.

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Entre las obras ganadoras de este concurso en ediciones anteriores se encuentran: The return of the Chromo Sapiens del saxofonista brasileño Felipe Weisz Salles (2001), Paradiso del batería catalán Xavi Maureta (2003), Iboga del pianista argentino Federico Lechner (2005), A Lyle del pianista y baterista cubano Ruy Adrián López-Nussa (2021), Sin tempero del andaluz Julián Sánchez (2024) y Javier (AKA Bad Seat Ass) de Miguel López (2026). EFE

fcs/fp