El juez manda a prisión a los tres detenidos por secuestrar a un hombre en La Seu d’Urgell

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Barcelona, 5 nov (EFE).- El juez ha acordado prisión provisional sin fianza para los tres detenidos acusados de secuestrar a un hombre el pasado día 3 en La Seu d'Urgell (Lleida).

La plaza 2 del tribunal de instancia de La Seu ha acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza para los tres detenidos y ha abierto una causa por los delitos de secuestro, amenazas, leve de lesiones, conducción temeraria y un delito contra la salud pública, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

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Los Mossos d'Esquadra detuvieron en la madrugada del martes en La Seu d'Urgell a tres hombres acusados ​​de secuestrar a un hombre que llevaban maniatado en el maletero de una furgoneta.

El arresto de los tres acusados tuvo lugar sobre las tres de la madrugada, cuando los mossos en un control en la N-260 vieron cómo un vehículo hacía maniobras para eludir el control y se escapó.

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Patrullas de Tráfico y de Seguridad Ciudadana se incorporaron a la búsqueda del vehículo, que fue localizado con los tres ocupantes en la avenida Guillem Graell.

Al abrir el maletero, los agentes encontraron a un hombre atado de pies y manos que presentaba un golpe en la cabeza. Además, los tres ocupantes de la furgoneta llevaban un arma de fuego. EFE

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