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'El hijo de todos', rodaje de una película sobre el dolor social transformado en rebelión

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San Sebastián, 5 nov (EFE).- El director Álvaro Brechner trata de reflejar en su próxima película, 'El hijo de todos', que actualmente rueda, el profundo cambio social que se produjo "de golpe", en sólo 48 horas, cuando la ciudadanía reaccionó ante "el inmenso trauma" que supuso el secuestro y asesinado de Miguel Ángel Blanco, "un dolor inasumible" que trasformó en rebelión.

Fue lo que después se llamó 'El espíritu de Ermua', por el que multitud de personas del País Vasco y del resto de España salieron a la calle, primero para clamar a ETA que no cumpliera su ultimátum y después, para manifestarse contra los atentados mortales que siguieron al del joven concejal del PP de esa localidad vizcaína.

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Brechner ('La noche de los 12 años') ha explicado este jueves a algunos medios informativos, en un receso del rodaje en San Sebastián, que cuando ocurrieron los hechos -el 10 de julio de 1997 fue el secuestro y el 13, el asesinato- él vivía en Vitoria y recuerda bien aquellos días "de manifestaciones, miedo y cambio".

El largometraje de ficción cuenta con Pol Monen, nominado al Goya a actor revelación por 'Amar', en el papel de Miguel Ángel Blanco. Laia Manzanares interpreta a su hermana, Mari Mar Blanco; María Botto da vida a su madre, Consuelo Garrido; José Luis García Pérez, encarna a su padre, Miguel Blanco; y Asier Etxeandia, es Carlos Tortorika, entonces alcalde de Ermua.

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El guion, firmado por Eduard Sola (Goya 2025 al mejor guion original por 'Casa en llamas') y Juma Fodde, es el resultado de un exhaustivo trabajo de documentación, que ha contado con numerosos testimonios de personas que vivieron de cerca los acontecimientos.

De hecho, el desarrollo de la película cuenta con la colaboración directa de Mari Mar Blanco, cuya aportación ha permitido al equipo creativo aproximarse a la intimidad de una familia que sufrió todo aquello en primera persona.

El título del largometraje, 'El hijo de todos', nace de las palabras que pronunció la madre de Miguel Ángel Blanco tras conocerse el asesinato: "ETA no ha matado a mi hijo, ha matado al hijo de todos", frase que resume el corazón emocional de la película.

El actor catalán Pol Monen, en el papel de Miguel Ángel Blanco, ha dicho que afronta "con valentía" la "gran responsabilidad" de retratar a un símbolo en la lucha contra el terrorismo.

Pero "más allá del mártir", lo que más le interesa es "retratar a la persona", subraya Monen, que encarna en la pantalla a un joven de 29 años que "tocaba la batería en un grupo de rock de amigos" y tenía "ilusiones, miedos y esperanzas". EFE

(foto) (vídeo)

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