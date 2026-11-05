El Getafe pierde 0-1 contra el Brighton y suma un punto de nueve posibles en la Conference

Getafe (Madrid), 5 nov (EFE).- El Getafe perdió 0-1 contra el Brighton en su tercer partido de la Liga Conferencia y terminó la jornada con un punto de nueve posibles después de empatar 1-1 con el Universitatea Craiova y de perder 2-5 ante el Lugano.
El Brighton acertó en el minuto 64, cuando Yalcouyé, de cabeza, marcó el único tanto del partido. Antes, Hadjam estrelló dos disparos contra los palos de la portería defendida por David Soria e Iván Azón, en la primera parte, dispuso de la única oportunidad clara del Getafe con un intento que salvó Berbruggen con una gran intervención. EFE
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