El Eldense vestirá de negro en Las Palmas en memoria de Jesús de Miguel

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Elda (Alicante), 6 nov (EFE).- El Eldense lucirá su segundo uniforme, totalmente negro, en el partido que disputará este domingo en Las Palmas en señal de luto por el fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel, según informó el club alicantino este jueves.

El club propiedad de Leo Messi ha recibido la autorización de LaLiga para cambiar su indumentaria prevista en el encuentro frente a la UD Las Palmas, que también rendirá homenaje al malogrado jugador con los colores del Tenerife.

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Ambos equipos también se han puesto de acuerdo para detener el encuentro en el estadio Gran Canaria en el minuto 9, el número que llevaba Jesús de Miguel en el Tenerife, en homenaje al delantero.

La trágica muerte de Jesús de Miguel tras sufrir un fuerte golpe en el pecho en los instantes finales del partido Eldense-Andorra del pasado lunes ha causado consternación en el mundo del fútbol y ha llevado a suspender partidos de la Copa del Rey y también el que debían disputar este viernes el Castellón, ex equipo de De Miguel, y el Eibar.

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En la dirección deportiva del Tenerife están los eldenses Manu Guill y Hugo Rico, protagonistas en el crecimiento del Eldense en el último lustro.EFE

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