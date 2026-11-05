El Ajax de Míchel golea al Midtjylland (6-1) y escala hasta el undécimo puesto

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Redacción Deportes, 5 nov (EFE).- El Ajax, que dirige el entrenador español Míchel Sánchez, goleó este jueves al equipo danés el Midtjylland por 6-1, en la tercera jornada de la Liga Conferencia, y sumó tres puntos tras la victoria que le colocaron en la undécima plaza de la clasificación.

El Ajax, de esta forma, olvida la derrota frente al Hajduk Split por 1-2 en su estreno en la liga europea y le da continuidad al triunfo contra la Atalanta en la segunda jornada por 2-0.

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Un partido que tuvo que retrasarse hasta quince minutos a causa de la niebla que derivó en la poca visibilidad del terreno de juego. A los diez minutos, en un córner, Tolu Arokodare cabeceó al primer palo y anotó el primero para el Ajax (1-0).

En el minuto 30 llegó la reacción de los daneses, que consiguieron poner la igualdad en el marcador gracias a Etim que se posicionó solo ante Ter Stegen que resolvió sin problema ante el guardameta cedido por el Barcelona (1-1). Al término de la primera parte, el árbitro expulsó a Watjen, lo que condicionó el partido.

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Nada más arrancar la segunda parte de nuevo el nigeriano Arokodare marcó el segundo del partido y de su cuenta personal (2-1) y escasos minutos después asistió a su compañero Wijndal para poner el 3-1 en el minuto 59.

El conjunto de Míchel se encontró cómodo en el área y encontró rápido los espacios. Fue en el 67, cuando Klaasen puso el cuarto tras cabecear un balón (4-1). A poco más de un cuarto de hora para el final, Gloukh firmó el quinto y, en el 82, Marcos Leonardo anotó el sexto (6-1).

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Por su parte, el Atalanta empató contra el Kairat Almaty de Kazajistán, que empezó perdiendo ya que el español Marc Gual abrió el marcador en el minuto 53 (1-0), pero el conjunto italiano consiguió empatar a ocho minutos del final gracias al gol de Krstovic (1-1).

Sin embargo, el Inter Escaldes de Andorra perdió ante el Estrella Roja de Belgrado por 1-2 en un partido en el que pudo remontar con el gol de Borja Arellano en el minuto 62, pero el gol de Katai En el minuto 35, la tarjeta roja a Domi Berlanga en el 51 y el gol de Javi Díaz que marcó en propia puerta para los de Belgrado sentenció el partido a diez minutos del final. Los Andorranos cayeron anta la penúltima plaza de la clasificación tras acumular su tercera derrota consecutiva.

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En la tercera jornada que se disputó este jueves, el Mónaco de impuso por 1-0 al Nordsjaelland danés gracias al tanto del francés Mathys Detourbet.

Por su parte, el Copenhage ganó al Iberia Tbilisi georgiano por 2-1, gracias a los goles de Elyounoussi en el minuto 19 y el segundo tanto en propia puerta gracias a Selimovic en el 22, frente al único gol de los georgianos de Dzagania.

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El Panathinaikos ganó al CSKA Sofía por 2-1 y se colocó en segundo lugar en la clasificación, frente al Lugano, líder con tres victorias consecutivas y nueve puntos al ganar al Kauno Zalgiris por 3-0. EFE