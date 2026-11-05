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El Ajax de Míchel golea al Midtjylland (6-1) y escala hasta el undécimo puesto

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Redacción Deportes, 5 nov (EFE).- El Ajax, que dirige el entrenador español Míchel Sánchez, goleó este jueves al equipo danés el Midtjylland por 6-1, en la tercera jornada de la Liga Conferencia, y sumó tres puntos tras la victoria que le colocaron en la undécima plaza de la clasificación.

El Ajax, de esta forma, olvida la derrota frente al Hajduk Split por 1-2 en su estreno en la liga europea y le da continuidad al triunfo contra la Atalanta en la segunda jornada por 2-0.

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Un partido que tuvo que retrasarse hasta quince minutos a causa de la niebla que derivó en la poca visibilidad del terreno de juego. A los diez minutos, en un córner, Tolu Arokodare cabeceó al primer palo y anotó el primero para el Ajax (1-0).

En el minuto 30 llegó la reacción de los daneses, que consiguieron poner la igualdad en el marcador gracias a Etim que se posicionó solo ante Ter Stegen que resolvió sin problema ante el guardameta cedido por el Barcelona (1-1). Al término de la primera parte, el árbitro expulsó a Watjen, lo que condicionó el partido.

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Nada más arrancar la segunda parte de nuevo el nigeriano Arokodare marcó el segundo del partido y de su cuenta personal (2-1) y escasos minutos después asistió a su compañero Wijndal para poner el 3-1 en el minuto 59.

El conjunto de Míchel se encontró cómodo en el área y encontró rápido los espacios. Fue en el 67, cuando Klaasen puso el cuarto tras cabecear un balón (4-1). A poco más de un cuarto de hora para el final, Gloukh firmó el quinto y, en el 82, Marcos Leonardo anotó el sexto (6-1).

Por su parte, el Atalanta empató contra el Kairat Almaty de Kazajistán, que empezó perdiendo ya que el español Marc Gual abrió el marcador en el minuto 53 (1-0), pero el conjunto italiano consiguió empatar a ocho minutos del final gracias al gol de Krstovic (1-1).

Sin embargo, el Inter Escaldes de Andorra perdió ante el Estrella Roja de Belgrado por 1-2 en un partido en el que pudo remontar con el gol de Borja Arellano en el minuto 62, pero el gol de Katai En el minuto 35, la tarjeta roja a Domi Berlanga en el 51 y el gol de Javi Díaz que marcó en propia puerta para los de Belgrado sentenció el partido a diez minutos del final. Los Andorranos cayeron anta la penúltima plaza de la clasificación tras acumular su tercera derrota consecutiva.

En la tercera jornada que se disputó este jueves, el Mónaco de impuso por 1-0 al Nordsjaelland danés gracias al tanto del francés Mathys Detourbet.

Por su parte, el Copenhage ganó al Iberia Tbilisi georgiano por 2-1, gracias a los goles de Elyounoussi en el minuto 19 y el segundo tanto en propia puerta gracias a Selimovic en el 22, frente al único gol de los georgianos de Dzagania.

El Panathinaikos ganó al CSKA Sofía por 2-1 y se colocó en segundo lugar en la clasificación, frente al Lugano, líder con tres victorias consecutivas y nueve puntos al ganar al Kauno Zalgiris por 3-0. EFE

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