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Desembarcan en Gran Canaria, Lanzarote y El Hierro a 255 migrantes de cuatro embarcaciones

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Las Palmas de Gran Canaria, 5 nov (EFE).- Salvamento Marítimo ha auxiliado y desembarcado en las últimas horas en El Hierro, Gran Canaria y Lanzarote a 255 migrantes, 17 de ellos menores de edad, tras ser localizadas las cuatro barcazas en las que viajaban en la llamada ruta canaria, donde a primera hora de este jueves acude a ayudar a otra embarcación detectada cerca de La Gomera.

La primera, un cayuco con 92 personas a bordo, entre ellas varias mujeres y siete menores, ha sido socorrida a 11 kilómetros al sur de El Hierro por la Salvamar Navia, cuya tripulación desembarcó sobre las 21:30 horas de este miércoles a sus ocupantes en el muelle de La Restinga para ser atendidos por los equipos sanitarios y de emergencia.

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Ninguna de estas personas fue trasladada al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes para su atención médica.

Los tripulantes de este cayuco serán trasladados en las próximas horas al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en el pueblo de San Andrés, en el municipio de Valverde, donde serán atendidos por miembros del colectivo ONG Corazón naranja-Ebrima Sonko y permanecerán bajo custodia policial hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla.

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Durante la madrugada de este jueves otros dos cayucos, con 73 y 39 ocupantes, respectivamente, entre ellos 13 mujeres y siete menores, han sido auxiliados por la Guardamar Urania y la Salvamar Macondo, cuyas tripulaciones desembarcaron en el muelle grancanario de Arguineguín a estas personas a las 00:25 y a las 2:50 horas, según ha detallado a EFE una portavoz de Salvamento Marítimo.

A Lanzarote también ha llegado esta madrugada una nueva expedición conformada por 51 migrantes, tres de ellos niños, auxiliada por la Salvamar Alnair.

La Salvamar Mizar ha partido al encuentro de un nuevo cayuco localizado cerca de La Gomera con un número aún desconocido de ocupantes. EFE

gf-pcr/ros

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