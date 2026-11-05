De la Fuente da la lista en el Metropolitano con posibles sorpresas por los lesionados

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Madrid, 5 nov (EFE).- El seleccionador español, Luis de la Fuente, dará a conocer mañana, viernes, en el estadio Metropolitano de Madrid la lista de jugadores para los dos últimos compromisos de la fase de grupos de la Liga de Naciones contra República Checa e Inglaterra, los días 12 y 15, respectivamente, con posibles sorpresas a causa de algunos lesionados.

Las bajas de Eric García, Dani Olmo y Rodri Hernández por diversos problemas físicos abren el abanico para que pueda haber alguna novedad en la última convocatoria del año, con la que España cierra su participación en la fase de grupos de la Liga de Naciones, donde es líder invicto.

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Entre los que podrían entrar como novedad en el centro del campo estarían Pablo Barrios, del Atlético de Madrid, Luis Milla (Como), Nico González (Newcastle) o, incluso, el veterano Isco, del Betis, como reconocimiento a la buena temporada del conjunto verdiblanco.

Está la incógnita de Gavi, del Barcelona, uno de los que ganó el Mundial de Estados Unidos y que tenía un partido de sanción que cumplió en la anterior ventana, si bien está teniendo pocos minutos con el equipo azulgrana.

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De la Fuente recupera a jugadores que causaron baja por lesión antes o durante la anterior concentración en septiembre, en la primera lista después de ganar el Mundial de Estados Unidos.

Son los casos de Pedro Porro (Tottenham), Nico Williams (Athletic Club), Ferrán Torres (PSG) y el meta del Barcelona Joan García, que desplazaría a Josep Martínez (Inter de Milán).

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Está por ver si el técnico riojano renueva la confianza en defensas como Dean Huijsen (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid) e Iván Fresneda (Sporting de Portugal) o en el delantero del Espanyol Roberto Fernández.

De la Fuente, en su primera aparición desde que ganó el balón de oro al mejor entrenador el pasado 26 de octubre, ha optado por ofrecer la lista en el Metropolitano, sede del partido ante Inglaterra del día 15 que, previsiblemente, dirimirá qué selección queda primera de lgrupo.

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España se enfrenará antes con República Checa, colista del grupo y dirigida por el español Santi Denia, y a la que el combinado nacional ya venció en la ida en Oviedo por 3-1.

Con los dos triunfos también ante Croacia, España está invicta y con el billete asegurado para cuartos de final, que se disputarán en marzo del próximo año.

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La concentración del equipo comenzará el próximo lunes, día 9, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas tras la celebración de la duodécima jornada de LaLiga.

También se conocerá mañana la lista de la selección sub-21, que jugará dos amistosos, ante Japón, en Almendralejo (Badajoz) el día 13, y ante Albania, en Tirana el 17, una vez clasificada para el Europeo del próximo año.

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En la anterior lista de septiembre, las novedades del seleccionador, David Gordo, fueron el delantero del Real Madrid Carlos Espí y el defensa del Barcelona Xavi Espart, que causa baja al estar lesionado, al igual que Jesús Rodríguez, extremo del Como italiano. EFE