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Dani Moreno se adjudica la primera Titan de gravel, Anna Ramírez logra su quinto título

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Redacción deportes, 5 nov (EF).- El madrileño Dani Moreno (KH7) ha hecho historia al adjudicarse la general en la novedosa modalidad de gravel en la Titan Forest Patagonia, mientras que la catalana Anna Ramírez logró su quinto título en Titan World Series y el argentino Germán Dorhmann sucedió a Luis Ángel Maté como ganador en BTT masculino.

No hubo sorpresas para culminar los cuatro días de aventura en la región patagónica de Aysén. Los que partían como líderes de las tres categorías constituidas: gravel masculino, mountainbike masculino y mountainbike femenino, acabaron como ganadores finales de sus respectivas generales.

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El recorrido que atravesaba lagos de la región de Aysén y que tenía constantes subidas y bajadas (unos 1.500 metros de desnivel positivo acumulado en menos de 70 kilómetros) dejó historias y batallas, pero no alteró el ranking final.

Dani Moreno pasó a la historia de la Titan al convertirse en el primer ganador de la historia de una Titan World Series en modalidad de gravel. José Marimón y Manuel Gálvez, a más de 10 minutos, completaron el podio de la categoría.

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En unas carreras habitualmente reservadas a "mountainbikers", Moreno se enfrentó a un recorrido diseñado en exclusiva para bicicletas de gravel y se impuso con suficiencia. Tres de cuatro etapas y un amplio margen en la general absoluta.

El que fuera ciclista profesional de carretera durante dos décadas, completa un año de debut espectacular en Titan World Series. A lo obtenido en la Titan Forest Patagonia hay que sumar la etapa que logró en la Škoda Titan Desert Morocco.

Si Moreno no dejó lugar a la duda en gravel, su compañera en KH7, Anna Ramírez, impuso su ley en mountainbike femenino.

La catalana ganó las cuatro etapas y ha supero en más de dos horas a sus perseguidoras en la general: las chilenas María Victoria Chichizola y Paulina Guzmán.

Ramírez conquista, así, su primera Titan Forest Patagonia y su quinta general en Titan World Series. Un logro destacado, teniendo en cuenta que solo ha participado en seis ediciones de estas carreras. Acumula cuatro primeros puestos en Škoda Titan Desert Morocco, un segundo puesto en la misma carrera y el primer lugar que ha certificado hoy en Chile.

Donde hubo más batalla a lo largo de estos cuatro días fue en la clasificación masculina de BTT. El ídolo local José Luis 'Pipo' Rodríguez logró el primer triunfo de etapa y el liderato, pero no le duró mucho.

El segundo día, en un final de foto finish, el argentino Germán Dorhmann, debutante en Titan World Series arrebató el liderato a 'Pipo'. Dorhmann hizo doblete y aseguró su liderato ayer, en una etapa reina que se llevó con suficiencia y que le ha permitido contemporizar el día a día. Sucede en la clasificación general a Luis Ángel Maté, ganador de la Titan Forest Patagonia en 2025.

Si Dorhmann se ha llevo la general, la victoria de etapa del último día fue para el español Oriol Colomé. El de KH7, que acumula más de 10.000 kilómetros en pruebas de Titan World Series, logro la guinda final a una carrera de ensueño: triunfo de etapa y segundo puesto en la general. EFE

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