Cuerpo celebra una reunión con maquinistas, la primera de las que mantendrá con sindicatos

Guardar

Madrid, 5 nov (EFE).- El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha iniciado una reunión con el sindicato de maquinistas Semaf, la primera que mantendrá con las principales organizaciones sindicales del sector ferroviario tras asumir ayer el cargo de ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de forma transitoria, después de la dimisión de Óscar Puente.

Se trata de "una primera toma de contacto" con los sindicatos del sector, con los que Cuerpo prevé mantener "una relación fluida", según fuentes del Ministerio de Transportes.

PUBLICIDAD

El vicepresidente del Gobierno mantendrá encuentros con más sindicatos y empieza con Semaf "por ser uno de los actores relevantes en estos momentos", tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que perdieron la vida 69 personas, entre ellas dos maquinistas del tren AVE de Renfe implicado en la tragedia junto con otro de Iryo.

En este momento, el sindicato de maquinistas Semaf tiene convocadas huelgas para los próximos días 10 y 12 de noviembre en Renfe en defensa de la seguridad ferroviaria (tras una primera jornada llevada a cabo el pasado 29 de octubre), mientras que acaba de desconvocar los cuatro paros restantes que tenía previstas en Ouigo, por motivos laborales, en noviembre y diciembre.

PUBLICIDAD

Además, el comité general de empresa de Adif (con CCOO, UGT, CGT, el Sindicato Ferroviario y el Sindicato de Circulación Ferroviaria) han acordado convocar una huelga para el próximo 17 de diciembre.

La convocatoria de Adif se ha trasladado a Renfe (en cuyo comité general de empresa Semaf es mayoritario) y podría extenderse a operadores privados como Ouigo e Iryo, con lo que se produciría una huelga generalizada en el sector ferroviario que ahondaría en la crisis de todo el sistema. EFE

PUBLICIDAD