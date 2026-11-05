Cuéllar (Segovia) amanece a 8,6º bajo cero este jueves, la mínima nacional

Guardar

Valladolid, 5 nov (EFE).- La localidad segoviana de Cuéllar ha registrado 8,6 grados bajo cero a las 7.40 horas de este jueves, la mínima nacional, seguida de los -7,6 de la pequeña localidad de Robleda-Cervantes, en la comarca zamorana de Sanabria, según los datos de la web de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, el Puerto del Pico, en Ávila, ha marcado -7,2 grados a las 7.30 horas; con -7 en Xinzo de Lima, en Ourense, y -6,7 en Villardeciervos, en Zamora.

PUBLICIDAD

Completan los diez puntos más fríos de España en lo que va de jueves, Cogulla, en Huesca, con -6,1 grados; Campisábalos, en Guadalajara, 6 bajo cero; Villablino, en León, con -5,9; y Sardón de Duero y Medina de Rioseco, en Valladolid, con -5,8 grados.

La máxima ha sido de 23,5 grados a las 00.10 horas en Pájara, en Las Palmas.EFE