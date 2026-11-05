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Confirmada la condena a cinco años de cárcel un profesor de Lugo por agresión sexual a una alumna de 9 años

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La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado una sentencia de La Audiencia Provincial de Lugo que condenó a cinco años de cárcel al profesor de música del colegio de Albeiros (Lugo) por agresión sexual a una alumna de 9 años. El fallo, al igual que la sentencia inicial, lo absuelve de los delitos de agresión sexual a otras menores del centro.

En concreto, el TSXG lo ratifica como autor de un delito continuado de agresión sexual por tocamientos continuados de carácter sexual a una de sus alumnas, de nueve años. Además, mantiene su inhabilitación para el ejercicio de cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidas, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por 10 años y la inhabilitación absoluta por seis años, así como la prohibición de aproximarse a la víctima y de comunicarse por cualquier medio con ella durante 10 años. También deberá pagar una indemnización de 3.000 euros a la afectada.

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El docente, de 49 años, estaba acusado de realizar tocamientos a una de sus alumnas de nueve años en el pecho y en la zona genital, en algunas ocasiones incluso por debajo de la ropa, durante el transcurso de las clases y en presencia de los demás niños. También se investigó esta conducta en otras cuatro niñas de las dos clases de cuarto curso, aunque fue absuelto de estos otros casos.

La fiscal solicitaba una pena de cinco años y medio de prisión por el caso de la única niña a la que se admitió su declaración como válida, mientras que las acusaciones particulares la elevaban a seis años por cada una y 6.000 euros de indemnización por daños morales.

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Aunque desde un principio se habló de cinco niñas de entre 9 y 10 años como las autoras de las denuncias, al final, la Fiscalía solo dio valor a la de una de ellas, aunque las otras cuatro se personaron también como acusación particular.

La representante del Ministerio Fiscal centró su argumentación durante el juicio en la validez de los testimonios de las niñas, a los que había otorgado "plena credibilidad", especialmente en el caso de la única menor cuya declaración fue considerada "consistente y detallada".

El fallo fue recurrido tanto por el procesado como por la representante de una de las víctimas que no se consideró acreditada, pero el TSXG ha desestimado todos los recursos y ha confirmado el fallo.

ABSOLUCIÓN

Por otra parte, el TSXG ha confirmado la absolución a un hombre y una mujer acusados de abusar sexualmente de un niño en Carballo (A Coruña).

El escrito de acusación atribuía a ambos, en "fechas indeterminadas" de finales de 2023 y principios de 2024, agresiones de carácter sexual a un niño, hijo de unos familiares. El fallo de la Audiencia Provincial no vio probados los hechos y absolvió a los dos procesados, algo que ha reiterado ahora el TSXG.

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EuropaPress

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