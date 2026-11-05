Cinco días que encienden las alarmas: 3.200 llegadas, casi tantas como de enero a junio

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La Palmas de Gran Canaria, 5 nov (EFE).- Más de 3.200 inmigrantes han llegado en 39 cayucos y pateras a Canarias en los cinco primeros días de noviembre, una cifra que ha encendido las alarmas en varios de los servicios de asistencia, porque se acerca a unos ritmos que no se veían en la Ruta Canaria desde los meses récord de 2023 y 2024.

Octubre ya parecía haber marcado un punto y aparte en la tendencia a la baja que presentaba la Ruta Canaria desde principios de 2025. Solo el mes pasado fueron rescatadas 6.164 personas (el 46 % del acumulado del año), pero el ritmo de llegadas de los últimos días apunta a que algo ha cambiado, sobre todo en Senegal, de donde proceden ahora la mayoría de los cayucos que arriban a El Hierro.

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Desde Guadalupe (Francia), el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha resumido así la situación: "Estamos en datos que nos recuerdan al año 2024, cuando llegaron 47.000 personas a nuestras costas (46.843, la cifra más alta de la historia de la Ruta). Y la tendencia algunos días es, incluso, superior. Urge tomar medidas".

Según un recuento de los servicios de emergencia al que ha tenido acceso EFE, con cifras provisionales, porque aún hay rescates en marcha (18:30 horas), solo a El Hierro han llegado en estos cinco días 2.300 personas en 26 cayucos, entre ellos 307 menores. Once son bebés. EFE

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