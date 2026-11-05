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Charles 'Peanut' Tillman: Calvin Johnson y yo nos hicimos mejores el uno al otro

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Carlos Mateos Gil

Madrid, 5 nov (EFE).- Cada jornada una acción se repite en los campos de la NFL, el 'Peanut punch', un golpe seco con el puño a pelota para intentar arrebatársela al poseedor. El nombre de esa técnica nace de la figura de Charles Tillman (Chicago, Estados Unidos, 1991), apodado 'Peanut', esquinero que libró una de las batallas individuales más recordadas en la historia de la liga contra Calvin 'Megatron' Johnson.

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Tillman se encuentra estos días en Madrid, donde los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons se medirán en el estadio Santiago Bernabéu, celebrando clínics de fútbol bandera como figura representativa de los Chicago Bears, equipo en el que es leyenda y que está vinculado a España a través del sistema de mercados globales de la liga. EFE le entrevistó en la inauguración de la NFL House para hablar de aquellos icónicos cara a cara y de las opciones de 'su' franquicia de pelear por el anillo.

P: Este domingo se celebra en Madrid el enfrentamiento entre los Falcons y los Bengals. ¿Cree que veremos alguna vez a los Chicago Bears en el Bernabéu?

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R: Creo que los Chicago Bears estarán sin duda en Madrid jugando un partido el año que viene o el siguiente. Creo que vendrán aquí muy pronto.

Usted, que ha sido una leyenda de la franquicia en los Bears, ¿qué habría dado por jugar en el equipo actual a las órdenes de Ben Johnson?

R: Me habría encantado jugar con mi defensa cuando jugaba. Sin embargo, me habría encantado ser parte o jugar en el mismo equipo con la ofensiva de Ben Johnson. Me gusta su ataque, pero amo nuestra defensa. Si pudiera tener eso, el cielo sería el límite. Quién sabe lo que podríamos haber hecho.

P: ¿Los ve capaces de jugar la Super Bowl?

R: Sí, definitivamente creo que tienen una oportunidad. No voy a decir que vayan a ganarla e ir ahora mismo, pero han mostrado señales de ser un aspirante a la Super Bowl. Soy un chico de Chicago y me encantaría que fueran y ganaran la Super Bowl, al mil por ciento. Definitivamente tienen una gran oportunidad de ganar una. Absolutamente.

P: Usted se enfrentó a un mito, Calvin Johnson. ¿Cree que hay hoy en día algún receptor abierto con su nivel de talento?

R: Creo Jaxon Smith-Njigba es el mejor receptor de la NFL en este momento. Sin embargo, no creo que haya uno construido como Calvin, que fuera tan explosivo y rápido como él.

P: ¿Cómo eran esas batallas con él?

R: Difíciles. Eran muy, muy difíciles y divertidas al mismo tiempo. Calvin Johnson me hizo un mejor jugador. Creo que nos hicimos mejores el uno al otro por la forma en que competíamos entre nosotros.

P: ¿Qué se siente al ver que popularizó una jugada con su nombre, el 'Peanut punch'?

R: Siento que el trabajo de mi vida se quedó en el campo. Cada vez que salía al campo y jugaba un partido, daba lo mejor de mí y dejaba mi huella. No he jugado un partido en más de 10 años y cada domingo siguen diciendo mi nombre. Así que creo que dejé mi huella, mi impacto en el juego, que es lo que quieres hacer. Es genial.

P: ¿Ganar el premio Walter Payton puede ser tan gratificante como ganar un anillo?

R: Nunca gané un anillo pero diré que, de todos mis reconocimientos o logros, el 'premio Walter Payton Man of the Year' es con diferencia el mejor galardón que he recibido jamás. Porque no se trata solo de ti como jugador, sino de lo que hiciste fuera del campo también. Estoy muy feliz con la fundación, lo que hemos podido hacer y a la gente a la que hemos podido ayudar.

P: ¿Es el juego más complejo ahora que en su época?

R: Sí, creo que es un poco más complejo. Las reglas están a favor de la ofensiva. Es difícil jugar en defensa hoy en día si las reglas están en contra de los jugadores defensivos. Es muchísimo más complejo.

P: ¿Cree que un 'cornerback' como usted tendría éxito en el fútbol americano actual?

R: Sí. Creo que habría tenido que adaptar mi juego, pero creo que habría sido capaz de hacer el ajuste. Absolutamente. EFE

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