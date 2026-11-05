Carreira: "La clasificación está más complicada, pero quedan 12 puntos en juego"

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Vigo, 5 nov (EFE). El lateral del Celta Sergio Carreira reconoció este jueves, tras perder ante la Unión Saint-Gilloise (1-2) en Balaídos, que su equipo se ha quedado sin margen de error en la Liga Europa de fútbol.

“Lógicamente la clasificación ahora está más complicada que si hubiésemos ganado algún partido más, pero quedan doce puntos en juego y para llegar a los diez nos quedan siete. Está difícil, pero yo confío plenamente en este equipo y no dudo de que lo lograremos”, manifestó a Movistar tras el encuentro.

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Pese a la derrota ante el conjunto belga, que sigue invicto en la competición continental, Carreira destacó la buena imagen ofrecida por su equipo.

“Si se tiene que perder, que sea así. Es verdad que hay cosas que corregir porque en las derrotas siempre hay muchas cosas que corregir, pero creo también hay una buena base para poder trabajar. Esta noche hay poco que achacarle al equipo, esta es la imagen que nos gusta dar”, declaró. EFE

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dmg/arh