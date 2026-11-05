Bordalás apuesta por Iván Azón en punta; el paraguayo Goméz, suplente en el Brighton

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Getafe (Madrid), 5 nov (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, apuesta por situar a Iván Azón como delantero para medirse este jueves en la tercera jornada de la Liga Conferencia ante el Brighton, en el que el paraguayo Diego Gómez, titular habitual, es suplente en las filas del alemán Fabian Hurzeler.

En el Getafe, Bordalás cuenta de inicio con David Soria; Kiko Femenía, Boselli, Djené, Mojica; Mangala, Gudelj, Andrés García, Satriano, Ramón Terrats; Iván Azón.

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Por su parte, el Brighton del alemán Fabian Hurzeler, sale al césped del Coliseum con Verbruggen; Dunk, Hadjam, Svobada, Costinha; Ayari, Boscagli, Gross; Hinshelwood, Rutter, Yalcouye. EFE