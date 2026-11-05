Ayumi Leiva: “Llegar a una final olímpica sería un sueño”

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Valencia, 5 nov (EFE).- La judoca Ayumi Leiva, nacida en Cuba pero residente en Valencia desde mediados de 2021 y que compite con España desde 2024, aseguró que llegar a la final olímpica de Los Ángeles 2028 sería “lo ideal” después de su medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Bakú.

“Ha sido un Mundial especial para mí, que el del año pasado lo perdí. Con el oro de Budapest iba con ilusión, seguridad y a por esa medalla que tanto quería”, aseguró Leiva, que fue reconocida este jueves en un acto del Proyecto FER en el Roig Arena tras su medalla mundial y el oro en el Grand Slam de Budapest.

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Leiva reconoció que pasa por su mejor momento deportivo y, al ser preguntada por los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, aseguró: “Llegar a una final olímpica sería un sueño”.

Ahora, la judoca, que no participará en el Campeonato de España de Lugo del 28 de noviembre, se marchará a Japón para preparar el Master Mundial, que se celebrará en Dushanbe, capital de Tayikistán, entre el 18 y el 20 de diciembre. EFE

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(foto)