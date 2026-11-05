Alcaraz, sin rival por primera vez antes de jugar y 10 veces por retirada en pleno juego

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Murcia, 5 nov (EFE).- Carlos Alcaraz, quien ha accedido a los cuartos de final del Masters 1.000 de París sin jugar, al haberse retirado del torneo el italiano Matteo Berrettini por una lesión, se queda sin rival por primera vez antes de comenzar desde que es profesional, aunque en diez ocasiones salió beneficiado por el abandono de contrincantes.

Eso ocurrió por última vez este año en los cuartos de final del ATP 500 de Tokio (7-6 (3), 2-1 y retirada del canadiense Denis Shapovalov).

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En 2025 sucedió algo similar en la final del Masters 1.000 de Cincinnati (5-0 y retirada del italiano Jannik Sinner), en las semifinales de Roland Garros (4-6, 7-6 (3), 6-0, 2-0 y retirada de otro italiano como Lorenzo Musetti) y en los octavos de final del Abierto de Australia (7-5, 6-1 y retirada del británico Jack Draper).

También pasó en 2024 en la tercera ronda del Abierto de Australia (6-1, 6-1, 1-0 y retirada del chino Juncheng Shang); en 2023 en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos (6-2, 3-2 y retirada del alemán Dominik Koepfer) y en los octavos de final del Masters 1.000 de Indian Wells (6-2, 2-0 y retirada de Draper).

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En 2022 terminó antes de tiempo el choque de la primera ronda del US Open (7-5, 7-5 y 2-0 y retirada del argentino Sebastián Báez) y en 2021 el de la primera ronda del ATP 250 de Melbourne (2-2 y retirada del húngaro Attila Balazs).

También se dio esa circunstancia en la eliminatoria de Copa Davis España-República Checa de 2024 en Valencia (6-7 (3), 6-1 y retirada de Tomas Machac).

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Por su parte el tenista murciano no compareció este mismo año en la segunda ronda del ATP 500 de Barcelona cuando había ganado en la primera al finlandés Otto Virtanen por 6-4 y 6-2 y entonces fue precisamente Machac el que pasó a la tercera sin tener que jugar su partido frente al de El Palmar. Acto seguido se confirmó la tenosinovitis que afectó a su muñeca derecha y le tuvo cuatro meses y medio sin competir.

Alcaraz, además, debió abandonar un campeonato ya en marcha otras veces. Contra Rune hace cuatro años en la capital francesa; en la primera ronda del ATP 500 de Rio de Janeiro en 2024 ante el brasileño Thiago Monteiro y en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos de 2021 ante el canadiense Felix Auger Aliassime. EFE

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Ij/jsm/jl