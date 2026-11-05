Alassane Diatta, operado de los isquitibiales y con la temporada prácticamente perdida

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Vila-real (Castellón), 5 nov (EFE).- El futbolista senegalés del Villarreal Alassane Diatta ha sido intervenido quirúrgicamente este jueves en Finlandia de una lesión en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda y que probablemente supondrá que se pierda prácticamente el resto de temporada.

Según ha informado el club castellonense, la operación ha sido realizada por el doctor Lasse Lempainen, especialista en lesiones musculares, y aunque el Villarreal no ha comunicado un tiempo estimado de recuperación, las previsiones de este tipo de lesión e intervención apuntan a cinco meses de rehabilitación.

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Diatta causó baja en la convocatoria del conjunto amarillo para el encuentro ante el Espanyol, disputado el 31 de octubre, debido a unas molestias musculares que sufrió en un entrenamiento, por lo que el jugador africano ya figuraba entre los futbolistas pendientes de evolución en los días previos a la intervención.

La lesión supone un contratiempo para el Villarreal, que afronta este tramo de la temporada con varias bajas por problemas musculares y Diatta se suma así a una lista de futbolistas que han tenido que pasar por la enfermería en las últimas semanas.

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El centrocampista accedió al primer equipo del Villarreal este verano, tras ser uno de los jugadores más destacados del equipo filial en el pasado curso. EFE

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