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Aganzo ve "de sentido común" suspender la próxima jornada por la muerte de De Miguel

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Navahermosa (Toledo), 5 nov (EFE).- El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, defendió este jueves que suspender la jornada del fin de semana por la muerte de Jesús de Miguel es una cuestión "de sentido común", y afirmó que muchos jugadores están "terriblemente destrozados" como para plantearse competir.

En declaraciones a los medios en Navahermosa (Toledo) antes de la celebración del funeral de Jesús de Miguel, Aganzo resaltó que el jugador "ha muerto en un campo de fútbol" y que el mayor cariño que se le puede dar es "una jornada de luto", mientras que para jugar "habrá tiempo de sobra en todas las categorías".

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Apuntó que no se han podido parar las competiciones europeas, pero subrayó que en España deberían "ser ejemplares y tomar esta decisión".

El presidente de la AFE manifestó que De Miguel ha tenido una larga trayectoria con "muchos compañeros y rivales que le admiraban como persona", y señaló la incongruencia de que el sábado se celebre un homenaje en Tenerife mientras hay "gente compitiendo".

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Visiblemente emocionado, Aganzo resaltó que De Miguel era "un tipo espectacular, muy introvertido" que participaba en la Junta Directiva de la asociación "preocupándose de todas las categorías porque él había jugado en todas, sabía lo que era el barro" y ahora estaba jugando en Segunda división y "cumpliendo su sueño".

Respecto a los protocolos, argumentó que la AFE lleva tiempo demandando que se cumplan los protocolos, y recordó que el año pasado en Tercera división "perdimos a un compañero en Cantabria".

Defendió que tanto en el fútbol femenino como en el masculino "tenemos que tener nuestra ambulancia, nuestra asistencia a nuestros profesionales; será muy caro o no lo será", pero subrayó que no se trata de "un gasto, sino que es una inversión". EFE

agd/daa/cmm

(foto) (vídeo)

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