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73-84. El Valencia Basket sobrevive a su irregularidad y a la del Milán

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Nacho Herrero

Redacción deportes, 5 nov (EFE).- El Valencia Basket sobrevivió este jueves a su irregularidad y a la de un Armani Milán al que doblegó en su propia pista en un encuentro que llegó a ganar por casi veinte puntos de inicio y también a perder por ocho cuando arrancaba el último parcial, en el que le sostuvieron Kameron Taylor, Armori Brooks y Neal Sako y en el que TJ Shorts apareció al final para inclinar la balanza y mantener a su equipo arriba en la Euroliga.

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Con dos canastas y dos asistencias del base estadounidense en el tramo final, el equipo de Xavi Albert esquivó el peligro de un equipo que solo ha ganado un partido hasta ahora y sumó su séptima victoria en diez encuentros, lo que supone igualar su mejor inicio en la Euroliga tras los diez primeros partidos.

El Valencia, pese a las bajas de los interiores Nikola Mirotic Nate Reuvers y Mo Gueye, llegó con la idea clara de no ser la 'aspirina' del Milán y lo mostró desde el inicio.

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Catorce segundos tardó catorce tardó TJ Shorts en meter su primera canasta y en menos de tres minutos Giussepe Poeta tuvo que pedir su primer tiempo muerto porque el Valencia estaba corriendo a su equipo y el Forum estaba castigando con silbidos el mal juego de su equipo. No sirvió de nada porque la debilidad defensiva local pintó el escenario ideal para que Dylan Osetkowski le castigara con sus triples (2-20, m.6).

Movió el técnico italiano el banquillo y el argentino Leandro Bolmaro, con ocho puntos casi seguidos y una buena dosis de energía, logró poner en marcha al Milán y que recortara la mitad de su desventaja (15-24, m.10).

El Valencia se atascó en ataque y aunque con el hiperactivo Álvaro Cárdenas a los mandos no dejó de trabajar acabó por perder confianza. Los fallos en los triples visitantes alimentaron la energía defensiva italiana y en diez minutos el Milán, impulsado ahora por el inesperado Giampaolo Ricci, le había dado la vuelta al choque y a las sensaciones (29-28, m.16).

El equipo valenciano supo gestionar el momento, detuvo su caída con madurez y gracias a un par de triples consiguió llegar al descanso con una mínima ventaja.

Tras el parón, el guión no cambió y con Bolmaro a los mandos del Milán, los locales amenazaron con ponerse por delante en el marcador pero otra vez el Valencia se sostuvo en pie. La entrada en el partido de Omari Moore y un nuevo esquema con Josep Puerto como 'cuatro' tampoco fue la solución. Para colmo, la defensa de Guduric nubló a TJ Shorts (59-51,m.30).

Un triple de Taylor y dos más de Brooks rescataron al Valencia cuando peor estaba y le permitió volver a ponerse por delante pero, sobre todo, regresar al partido y poner a prueba la mentalidad del Milán, que volvió a engancharse a la potencia de Diop bajo el aro (67-67, m.36). De Bolmaro hacia tiempo que Poetta se había olvidado, tal vez por las molestias con las que llegaba.

Dos penetraciones, una de Gonzalo Corbalán y otra de TJ Shorts, desbrozaron el camino del Valencia, al que el descanso que le había dado Albert le dio la frescura que necesitaba. El estadounidense atrajo la atención con una nueva canasta y luego repartió dos asistencias con las que Sako y Brooks, en su caso con un triplazo, sentenciaron al Milán y salvaron a su equipo de lo que habría sido una dolorosa derrota.

Ficha técnica:

73.- Armani Milán (15+22+22+14): , Cole (9), Mathews (-) Peters (5), Hall (3), Wright (6), -cinco titular- Burnell (2), Diop (11), Thompson (2), Ricci (10), Guduric (9) y Bolmaro (16).

84.- Valencia Basket (24+16+11+33): TJ Shorts (15), Saint-Supéry (2), Taylor (17), Osetkowski (6), Sako (14) -cinco titular- Cárdenas (3), Moore (2), Corbalán (2), Brooks (16), Puerto (5) y Rivero (2).

Árbitros: Nedovic (SLO), Kowalski (POL) y Peerandi (EST). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la décima jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el Unipol Forum de Assago (Italia) ante unos seis mil espectadores. EFE

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