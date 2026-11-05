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0-1. El Brighton impone su jerarquía

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Juan José Lahuerta

Getafe (Madrid), 5 nov (EFE).- El Getafe sucumbió a la superioridad del Brighton (0-1), que trasladó al césped del Coliseum la diferencia de potencial entre ambos equipos y se llevó los tres puntos gracias a un tanto de Yalcouyé que castigó las limitaciones ofensivas del conjunto de José Bordalás, incapaz de encontrar argumentos para discutir el dominio de su rival.

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La lógica se impuso en un enfrentamiento entre dos clubes separados por una distancia económica abismal que también se reflejó sobre el terreno de juego. El Getafe resistió durante más de una hora, sostenido por David Soria y por su capacidad de sufrimiento, pero terminó cediendo frente a un adversario con más recursos, más velocidad y más fútbol, que apenas concedió oportunidades y encontró el premio a su insistencia.

Después del bochorno frente al Lugano, aquella goleada (2-5) imprevista que desató un cruce de declaraciones entre Bordalás y Ángel Torres y una pequeña crisis, el Getafe tenía al peor rival posible para enderezar el rumbo en la Liga Conferencia. El Brighton, tercero en la Premier League, con el pecho hinchado después de ganar al Manchester City, no era el mejor contrincante para añadir puntos al único que luce en el casillero del conjunto azulón por su empate frente al Universitatea Craiova.

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Por lo menos, el Getafe, días antes, enderezó el rumbo en la Liga con su victoria ante el Sevilla. Y al contrario que ante el Lugano, Bordalás se dejó de experimentos y pasó casi por completo de la unidad B. Apostó por un once muy reconocible donde sólo faltaban Carvajal, que no está inscrito en la competición, y Enes Ünal, que cedió su sitio a Iván Azón.

El Brighton, con un fondo de armario importante, se permitió el lujo de hacer cambios. Hasta cinco respecto al City: Vuskovic, Chema Andrés (no viajó), Gómez, De Cuyper y Kostoulas no aparecieron en el césped. Svobodda, Hadjam, Yalcouye, Rutter y Hinshelwood fueron sus sustitutos. El primero, apenas sumaba cinco minutos en la Premier esta temporada y tenía la difícil misión de sustituir a un pilar de la defensa como Vuskosic. No desentonó.

En la primera parte, el Getafe apenas disfrutó de un primer cuarto de hora tranquilo. En ese tiempo, mantuvo alejado del área de Soria al Brighton. Jugó en campo contrario, con intensidad, pero fue incapaz de generar nada. Y en cuanto el Brighton se asentó en el terreno de juego, afinó la maquinaria y con la velocidad de Hadjam y de Rutter, casi siempre por el costado izquierdo, comenzaron a generar muchísimos problemas a los hombres de Bordalás.

Antes del paso por vestuarios la sangre no llegó al río, pero sí estuvo cerca. Lo intentó Rutter con un centro desde la línea de fondo que no encontró rematador por muy poco; también Hinshelwood y el mismo Rutter con dos disparos desde fuera del área; y, sobre todo, Hadjam, que al filo del descanso robó una pelota tras una mala entrega de Mangala, se apoyó en Hinshelwood y sólo ante Soria se encontró con el portero azulón y después con el palo.

El Getafe, mientras, se puso en modo supervivencia y consiguió en una ocasión inquietar al Brighton. Azón, en un córner, terminó rematando a bocajarro una pelota que salvó Berbruggen con un paradón. Fue casi la única oportunidad clara del cuadro azulón en todo el partido. Después, tras la reanudación, solo Satriano, con un disparo desde fuera del área, probó suerte. El Brighton volvió a hacerse con los mandos por completo y consiguió su premio.

Avisó de nuevo Hadjam con otro disparo al larguero y fue Yalcouyé quien dio en la diana. El atacante del Brighton se encontró solo dentro del área para mandar la pelota a la red con un certero cabezazo que golpeó antes en el larguero. Djené y Mojica, en la marca, se quedaron a medias. No fue ni uno ni otro y el Brighton se adelantó en el marcador cuando quedaban 26 minutos para el final.

Al Getafe solo le quedaba la fe. El Brighton, nombre por nombre, es un equipo infinitamente superior y lo demostró hasta el final. Defendió bien, no sufrió sobresalto alguno e incluso pudo aumentar su renta con un remate de Osman clarísimo que no fue el segundo de milagro. No hubo más historias, no hubo sorpresa y el Getafe cedió a la lógica y a la jerarquía de un equipo superior.

-- Ficha técnica:

0.- Getafe: Soria; Kiko Femenía (Francho, min. 73), Boselli, Djené, Mojica; Mangala (Mario Martín, min. 73), Gudelj; Andrés García,Terrats (Ünal, min. 71), Satriano (Mayoral, min. .84); e Iván Azón.

1.- Brighton: Verbruggen; Costinha, Svobodda, Dunk (Vuskovic, min. 46), Hadjam (De Cuyper, min. 71); Gross (Gómez, min. 71), Boscagli (Osman, min. 78), Ayari; Yalcouyé, Rutter (O'Riley, min. 89) y Hinshelwood.

Gol: 0-1, min. 64: Yalcouyé.

Árbitro: Filip Glova (Eslovaquia). Mostró cartulina amarilla a Costinha (min. 33) , Hadjam (min. 58), Sovoboda (min. 83) y a Rutter (min. 84) por parte del Brighton y a Mojica (min. 86) por parte del Getafe.

Incidencias: partido correspondiente a la tercera jornada de la Fase liga de la Liga Conferencia disputado en el Coliseum ante cerca de 10.000 espectadores. EFE

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