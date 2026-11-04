Sergio Hernández, finalista del Planeta: 'España tiene problemas para hablar del pasado'

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Madrid, 4 nov (EFE).- 'La añoranza', la primera novela de Sergio Hernández y finalista del Premio Planeta 2026, surge para rendir tributo a Antonio Machado, a la memoria histórica y al exilio, y también con la intención de seguir hablando de la Guerra Civil y la represión: "España tiene problemas para hablar del pasado".

En un encuentro con periodistas, Hernández (Valencia, 1994) relata que su padre le leía de pequeño poesías de Federico García Lorca, Antonio Machado y Miguel Hernández y, aunque entonces, era incapaz de entender el sentido de lo que le recitaba, estos poetas quedaron en su imaginario infantil "como personas históricas que descubrí al mismo tiempo que Papá Noel, los Reyes Magos o el ratoncito Pérez".

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Explica que fue un niño introvertido que amaba la poesía y al que una profesora le dijo que cuanto sintiese miedo, recitase un poema.

Y fue así como, con 4 años, recitaba en clase las 'Nanas de la cebolla' de Miguel Hernández, una forma de proceder que curiosamente generó empatía entre sus compañeros, que le convirtieron en el poeta de la clase hasta que ya en la universidad se decantó por Filología Hispánica y profundizó en Machado gracias a la obra 'Ligero de equipaje', de Ian Gibson.

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Pese a ese amor a la poesía, Hernández no escribe poemas porque le parece un género muy difícil que le merece "mucho respeto". Desde 2015 publica narrativa infantil y juvenil, proyectos de cómic y novela gráfica.

'La añoranza', que escribió, dice, "llevado por la pasión y con las emociones a flor de piel" no es solo una historia de amor ambientada en la España de 1959, "es también una búsqueda de la verdad" entre los silencios de la Guerra Civil y las sombras de la posguerra en Barcelona, Madrid y Colliure, la localidad francesa donde está enterrando Machado.

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Reconoce el escritor que la poesía le salvó la vida: "introducirme en el proceso de escritura y documentación del exilio fue muy especial. Todavía sigo un poco disociado, además de eufórico".

"Mi padre era librero y mi madre me crío en casa hasta los 4 años. Cuando empecé el colegio era algo mayor que el resto y sentía una ansiedad terrible que solo la poesía me regulaba".

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La novela habla de Julia Ferré, una joven de 17 años que vive en Barcelona y encuentra refugio en Bastian Ballard, un traductor francés, quince años mayor que ella, que la introduce en el mundo de la poesía, del jazz y de los versos prohibidos, y que tiene una obsesión: Antonio Machado y cuatro jóvenes discípulos, que se hacen llamar 'Los caminantes'.

Dice Hernández que la historia eterna de España es abordar el pasado. En la novela trata el tema de la memoria con mucho respeto y delicadeza, pero también aborda la libertad individual en una sociedad marcada por la represión franquista.

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Cuenta el autor que en la universidad se obsesionó con los protopoetas o primeros creadores de versos, cuya obra no está recogida en ninguna antología: "son versos perdidos".

Por ello, la novela pone el foco en 'Los caminantes', entre los que destaca a Pepe Listerri, un librero afincado en Perpiñán que fue discípulo de Machado.

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"Es un intento de rescatar poemas perdidos en las fronteras, en la guerra, olvidados en los bolsos de las gabardinas. Un tributo a esos poetas que no pasarán a la historia de la literatura porque han caído en el olvido".

En 'La añoranza', Julia descubre con 17 años que en su colegio de monjas nunca le han hablado de Machado. En el temario de la posguerra figuraban "Ridruejo, Foxá.. Sánchez Matas", así que será el traductor Ballard quien introduzca a la joven en los poetas que entonces estaban prohibidos.

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Dice Hernández que este tema cobra actualidad estos días cuando la Junta de Castilla y León incorporó una cláusula de "adoctrinamiento ideológico" a las ayudas al audiovisual en 2026.

"Esto es alarmante, pero espero que estas políticas no lleguen a las escuelas" dice el autor, que ve en estos planteamientos una advertencia de que "las libertades que tenemos hoy en día se pueden perder".EFE

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(foto) (vídeo)