Seis cayucos con 557 personas llegan a El Hierro desde Senegal desde la noche del martes

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(Actualiza la NA3054 con la llegada de dos cayucos más)

La Restinga (El Hierro), 4 nov (EFE).- Seis cayucos con 557 personas a bordo han llegado a El Hierro desde Senegal entre la noche del martes y la mañana de este miércoles, tras arribar dos últimas con 68 y 112 ocupantes, han informado a EFE fuentes del dispositivo de emergencia en la isla.

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De las personas que viajaban en estos dos últimos cayucos, tres han tenido que ser trasladadas a un centro hospitalario: un hombre del cayuco en el que viajaban 68 personas y una madre y su hija que viajaban en el de 112.

En total, once de las personas llegadas a El Hierro en los últimos días permanecen hospitalizadas.

La primera de las embarcaciones contabilizados desde la noche del martes llegó a La Restinga sobre las 23:30 horas con 111 personas, entre ellas nueve mujeres y tres menores, después de siete días de navegación desde Kafountine.

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Ya durante la madrugada de este miércoles arribó una segunda embarcación con 125 personas, de las que 110 eran hombres, cuatro mujeres y once menores, tras haber partido cinco días antes desde M'Bour.

A primera hora de la mañana llegaron otros dos cayucos con 115 y 26 personas, respectivamente.

En el primero viajaban 102 hombres, ocho mujeres y cinco menores procedentes de Senegal y Mali, que habían salido seis días antes desde Saint Louis, mientras que el segundo transportaba a 26 hombres procedentes de Senegal y Gambia, también desde esa misma ciudad portuaria del norte de Senegal.

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Asimismo, y en medio del repunte y el tensionamiento de los recursos de asistencia y rescate, la Delegación del Gobierno fletó durante la mañana de este miércoles un barco de Fred Olsen para trasladar desde El Hierro hasta recursos de Tenerife a un total 500 migrantes. EFE

(foto)(vídeo)

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