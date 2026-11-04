Espana agencias

Seis cayucos con 557 personas llegan a El Hierro desde Senegal desde la noche del martes

Guardar

(Actualiza la NA3054 con la llegada de dos cayucos más)

La Restinga (El Hierro), 4 nov (EFE).- Seis cayucos con 557 personas a bordo han llegado a El Hierro desde Senegal entre la noche del martes y la mañana de este miércoles, tras arribar dos últimas con 68 y 112 ocupantes, han informado a EFE fuentes del dispositivo de emergencia en la isla.

PUBLICIDAD

De las personas que viajaban en estos dos últimos cayucos, tres han tenido que ser trasladadas a un centro hospitalario: un hombre del cayuco en el que viajaban 68 personas y una madre y su hija que viajaban en el de 112.

En total, once de las personas llegadas a El Hierro en los últimos días permanecen hospitalizadas.

La primera de las embarcaciones contabilizados desde la noche del martes llegó a La Restinga sobre las 23:30 horas con 111 personas, entre ellas nueve mujeres y tres menores, después de siete días de navegación desde Kafountine.

PUBLICIDAD

Ya durante la madrugada de este miércoles arribó una segunda embarcación con 125 personas, de las que 110 eran hombres, cuatro mujeres y once menores, tras haber partido cinco días antes desde M'Bour.

A primera hora de la mañana llegaron otros dos cayucos con 115 y 26 personas, respectivamente.

En el primero viajaban 102 hombres, ocho mujeres y cinco menores procedentes de Senegal y Mali, que habían salido seis días antes desde Saint Louis, mientras que el segundo transportaba a 26 hombres procedentes de Senegal y Gambia, también desde esa misma ciudad portuaria del norte de Senegal.

Asimismo, y en medio del repunte y el tensionamiento de los recursos de asistencia y rescate, la Delegación del Gobierno fletó durante la mañana de este miércoles un barco de Fred Olsen para trasladar desde El Hierro hasta recursos de Tenerife a un total 500 migrantes. EFE

(foto)(vídeo)

1010832

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Vox anuncia bajada “masiva de impuestos” y reducir el IVA al 18%: ¿cómo pretende hacerlo?

Figaredo plantea rebajar sociedades, hidrocarburos y cotizaciones sociales, financiado con un recorte de 100.000 millones de euros en transferencias autonómicas y subvenciones, aunque admite que la propuesta deberá moderarse según el resultado electoral

Vox anuncia bajada “masiva de impuestos” y reducir el IVA al 18%: ¿cómo pretende hacerlo?

El pueblo de Zaragoza que se construyó alrededor de una plaza con forma de dodecágono

Rodeado por el río Jalón y sus zonas de escalada, este pueblo de Valdejalón combina una plaza poligonal protegida, un pasado cinematográfico y la llegada de nuevos vecinos

El pueblo de Zaragoza que se construyó alrededor de una plaza con forma de dodecágono

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

El ministro anunció su dimisión ayer, casi una semana tras el alcance de trenes. Este miércoles, Feijóo y Abascal, que según todas las encuestas previas al siniestro podrían formar gobierno, continúan con sus agendas públicas con entrevistas, encuentros con medios y mítines

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

Rania de Jordania, una reina de incógnito por Madrid: de su visita al Hospital Ruber Internacional a la visita al zoo de Casa de Campo

La consorte del país de Oriente Medio acudió hace unos días a la capital española para tratarse los problemas lumbares que padece desde hace varios años

Rania de Jordania, una reina de incógnito por Madrid: de su visita al Hospital Ruber Internacional a la visita al zoo de Casa de Campo

Los reyes Felipe y Letizia acompañarán a las familias de las víctimas del accidente de Urda en una misa funeral en Toledo

La ceremonia tendrá lugar el próximo 12 de noviembre en la Catedral Primada y será un homenaje a los fallecidos en el siniestro ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre

Los reyes Felipe y Letizia acompañarán a las familias de las víctimas del accidente de Urda en una misa funeral en Toledo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

Mariano Rajoy carga desde Argentina contra Sánchez y exige un cambio para España: “No tengo calificativos. Están ocurriendo cosas que era imposible pensar”

Ábalos acusa al Gobierno de “incapacidad” para defender las reformas ferroviarias que impulsó al frente del Ministerio y de dejar que el PP “imponga un relato interesado”

Sigue en directo la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid | El ministro español Albares defiende el poder de la cita a pesar de las ausencias: “No hay sillas vacías”

CAF elige Madrid como sede europea para movilizar inversiones sostenibles entre América Latina y Europa: “Nuestra obligación es traducir las aspiraciones de los líderes en acciones”

ECONOMÍA

Vox anuncia bajada “masiva de impuestos” y reducir el IVA al 18%: ¿cómo pretende hacerlo?

Vox anuncia bajada “masiva de impuestos” y reducir el IVA al 18%: ¿cómo pretende hacerlo?

Ayudas de hasta 80.000 euros para jóvenes agricultores: nueva convocatoria de subvenciones en la Comunidad Valenciana

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “Llevo 35 años escuchando que no habrá pensiones para las próximas generaciones”

El precio de la gasolina este 4 de noviembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

La afiliación a la Seguridad Social marca récord en octubre con 22,6 millones pese al repunte estacional del paro

DEPORTES

El Real Madrid ‘ficha’ a Rafa Nadal para su junta directiva: “He aceptado esta propuesta con mucha ilusión”

El Real Madrid ‘ficha’ a Rafa Nadal para su junta directiva: “He aceptado esta propuesta con mucha ilusión”

La advertencia de un exjugador del Real Madrid que jugó también entre las filas del AEK de Atenas: “El equipo griego va a ser agresivo y va a esperar su oportunidad”

Unai Emery vuelve a chocar con su ‘bestia negra’: 31 partidos ante el FC Barcelona y 22 derrotas

Pesadilla en La Cerámica: el PSG sentencia en ocho minutos y pasea a un Villarreal sin respuesta para dejar a Íñigo Pérez contra las cuerdas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Aston Villa en Champions