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La educación y los extranjeros tiran del empleo rompiendo la barrera de los 22,6 millones

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Madrid, 4 nov (EFE).- El aumento del empleo en la educación y entre los extranjeros tiró de la ocupación en octubre, cuando marcó su mayor incremento en ese mes al sumar 186.612 afiliados de media, rompiendo la barrera de los 22,6 millones.

"Octubre deja un nuevo récord de empleo con 22,62 millones de afiliados. Unos datos que son mucho más: menos temporalidad, mejores salarios y estabilidad para el futuro de las pensiones", ha dicho en redes sociales la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz.

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Por su parte, el número de desempleados aumentó en 43.128 personas en octubre, el mayor incremento para este mes desde la pandemia, "en un contexto de elevada incorporación al mercado laboral", y deja la cifra de paro en los 2,42 millones, "la más baja desde 2007".

"El paro sube en octubre como cada año al terminar la temporada turística", ha explicado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

En términos interanuales, el paro ha bajado en 21.133 personas (el 0,86 % menos), mientras que el empleo ha sumado 784.573 afiliados, con un ritmo del 3,6 %.

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En los datos de afiliación, el mayor avance en octubre fue en la educación, con 165.994 afiliados más debido a las contrataciones derivadas del inicio del curso escolar, mientras que el descenso más acusado se dio en la hostelería, con 44.974 ocupados menos tras la campaña turística de verano.

Por sexo, el empleo avanzó más entre las mujeres que entre los hombres, de forma que ellas siguen representando el 47,4 % de la ocupación total.

En cuanto al régimen de autónomos, subieron 17.963 en el mes, hasta superar los 3,5 millones por primera vez.

En octubre, ha seguido el dinamismo del empleo extranjero, con 63.899 afiliados foráneos más, rozando los 3,7 millones, acentuado con el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes.

En concreto, la Seguridad Social detalla que el número de afiliados extranjeros en alta fruto del proceso de regularización que comenzó en abril alcanzó las 490.586 personas a finales de octubre.

Respecto a la afiliación extranjera total y por países de origen, el que cuenta con más afiliados en alta provenientes de este proceso es Colombia (27,6 %), seguido de Venezuela (15,7 %), siendo Cataluña y Madrid las regiones que concentran a una mayor población trabajadora foránea.

Del total, el 75,2 % están encuadrados en el régimen general de la Seguridad Social, mientras que un 5,9 % lo están en el de autónomos y, por sexo, el 59,7 % son hombres y el 40,3 % mujeres.

Respecto al desempleo, el número de parados registrados se incrementa entre aquellos procedentes del sector servicios (26.853 más), pero también de la industria (1.911 más) y la agricultura (1.547 más), en tanto que apenas varía en la construcción (102 más).

Entre aquellos que no habían trabajado con anterioridad, el desempleo aumenta en 12.715 personas.

El desempleo femenino aumentó en octubre en 22.700 mujeres hasta marcar con 1,45 millones el nivel más bajo en este mes desde 2007, mientras que el masculino se situó en 971.528 al ascender en 20.428 hombres.

Entre los jóvenes menores de 25 años, el desempleo aumentó en 15.832 personas, hasta los 204.973.

El desempleo extranjero asciende a 427.407 personas, tras crecer en 27.744, que provienen principalmente de empleados en el sector servicios (14.454) y de aquellos sin empleo anterior (10.276).

Para los sindicatos UGT y CCOO, estos datos reflejan la fortaleza del mercado laboral y recogen el impacto del proceso de regularización de población extranjera, mientras que la CEOE pide prudencia "ya que el número de personas afiliadas no refleja necesariamente el volumen real de empleo efectivo". EFE

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