Kiko Veneno, Iván Ferreiro y Xoel López, entre los grandes conciertos de Actual 2027

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Logroño, 4 nov (EFE).- Los músicos Kiko Veneno, Iván Ferreiro y Xoel López son algunos de los nombres que conforman la programación de los grandes conciertos del Festival Actual 2027, que se desarrollará del 2 al 6 de enero en Logroño y que inaugura la actividad cultural del año en España.

Completan el cartel los grupos Chicarela, Modelo, Ciclonautas, La Plazuela y Los Delinqüentes, según ha anunciado este miércoles la organización de este Festival, impulsado por el Gobierno riojano, con la colaboración del Ayuntamiento de Logroño y la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

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Los grandes conciertos se celebrarán los días 2, 3 y 4 de enero, ha detallado el director general de Cultura del Gobierno de La Rioja, Roberto Iturriaga, en la rueda informativa de presentación del cartel.

El 2 de enero arrancarán los grandes conciertos con Chicarela, grupo ganador de la Guerra de Bandas de la edición 2026 del Festival Actual, al que seguirán los músicos gallegos Iván Ferreiro y Xoel López, y el dúo zaragozano Modelo.

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El 3 de enero, el Escenario UNIR acogerá los conciertos del grupo de rock con influencias argentinas Ciclonautas y el flamenco con mezcla de funk y música electrónica del dúo granadino La Plazuela, considerada una de las bandas revelación del panorama nacional.

Completan el cartel de este día la banda jerezana de Los Delinqüentes, que combina flamenco festivo, rock, blues, reggae y funk.

La noche del 4 de enero, Kiko Veneno ofrecerá canciones de su trayectoria artística, en las que está presente el flamenco, el rock y la canción popular.

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A esta programación se sumarán más de un centenar de actividades en formatos más reducidos, en las que estarán presentes el cine, música y otras artes culturales, ha informado Iturriaga.

Por su parte, el concejal de Promoción de la Ciudad de Logroño, Miguel Sainz, ha destacado el impacto que Actual tiene en la hostelería y el comercio de la capital riojana.

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El director ejecutivo de UNIR, Javier Galiana, ha subrayado los cinco años de alianza de esta entidad con la organización de este festival, dentro de su filosofía de vincular universidad y cultura. EFE