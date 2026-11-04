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Gates (UCAM CB) sobre su recuperación: "Pasé un largo proceso", pero "ha merecido la pena"

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Murcia, 4 nov (EFE).- Kaiser Gates, jugador estadounidense del UCAM Murcia Club Baloncesto, admitió este miércoles que pasó "un largo proceso, de más de un año", para volver a la competición y añadió que "ha merecido la pena" y también dijo que tiene "muchísima confianza" en sí mismo para recuperar la versión que ya dio en sus primeros meses en la capital del Segura.

El ala pívot de Georgia, de 29 años, que cumple su tercera campaña en Murcia, estuvo sin cmpetir desde la pretemporada 2025-2026 y hasta la pasada por culpa de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

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En la presente Liga lleva disputados dos encuentros con promedios de 4,5 puntos, 2 rebotes, 0,5 tapones y 1 crédito de valoración en 16 minutos y 42 segundos por partido estando todavía lejos del nivel que mostró cuando recaló en el UCAM CB.

El norteamericano lo asume, aunque ya ha visto la luz al final del túnel. "Ha sido un proceso largo, de más de un año, pero ha merecido la pena. Me encuentro otra vez genial y estoy muy contento por cómo me veo ahora mismo", expuso en la rueda de prensa que ofreció en el Palacio de los Deportes.

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Además, habló de sus sensaciones y de su nivel de confianza sabiendo que le quedan cosas por mejorar. "Tengo muchísima confianza en mí mismo y no estoy preocupado por los tiros que no están entrando. Sé que acabarán entrando y después de haber estado tanto tiempo fuera necesito un poco más para recuperar las sensaciones de mis piernas y volver a estar al 100 %", aseguró.

"He tenido varias conversaciones con el cuerpo técnico y están contentos con la progresión que estoy teniendo. Sólo tengo que seguir mejorando cada vez más", añadió tras hablar con Sito Alonso y sus ayudantes. EFE

Ij/jsm/cmm

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