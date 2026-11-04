Albiol (PP) dice que en las generales están en juego las instituciones democráticas "como las conocemos desde 1975"

04/11/2026 Xavier García Albiol, en Bilbao, junto a miembros del PP de Bizkaia, entre otros, Eduardo Andrade, Carlos García, Amaya Fernández, Raquel González o Esther Martínez. POLITICA

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El alcalde de Badalona y cabeza de lista por Barcelona al Congreso de los Diputados el 29 de noviembre, Xavier García Albiol, ha advertido de que estas elecciones generales en España son "excepcionales" porque "nos jugamos seguir con unas instituciones democráticas tal y como las conocemos desde el año 1975".

García Albiol ha hecho estas consideraciones en un acto del partido en Bilbao en el barrio de San Francisco, en el que ha estado acompañado de la candidata popular al Congreso por Vizcaya, Esther Martínez, y de otros cargos y responsables del PP vizcaíno, entre ellos, su presidenta, Amaya Fernandez.

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Tras afirmar que estaba "convencido" de que desde Vizcaya se iba a aportar "ese granito de arena para que el próximo 29 de noviembre en España se produzca el cambio que una mayoría de vascos, de catalanes y de españoles creen que es necesario", Albiol ha dicho que el PP no apuesta por "el cambio por el cambio" sino por aportar soluciones y reformas a problemas que "son coincidentes a ciudades como Bilbao o Barcelona, como la okupación ilegal, la multirreincidencia, la inseguridad ciudadana o la inmigración irregular".

García Albiol ha explicado que ha recibido "el encargo muy concreto" de Alberto Núñez Feijóo de ser "el ponente de la futura ley contra la ocupación ilegal", una normativa que ha descrito como fundamental para abordar los problemas de convivencia en ciudades como Bilbao.

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"Será una ley que tiene que permitir que, en 48 horas, aquel que pega una patada y se mete en un piso, en una casa o en un local que no es suyo, tenga que salir de manera inmediata", ha precisado.

García Albiol ha enfatizado que esta medida constituye "un mensaje muy claro a aquellos que se dedican a crear problemas con el resto de vecinos, aquellos que se creen que pueden hacer absolutamente lo que les dé la gana" y ha subrayado que "es un mensaje que va dirigido a todos, que va dirigido a los españoles y que va dirigido a aquellos que han venido de fuera, pero que se creen que pueden actuar como les plazca".

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El candidato popular ha denunciado que en España existe un problema de reincidencia delictiva "sin precedentes en Europa" y que "no puede ser que las policías detengan a un individuo, que se dedica a crear problemas de inseguridad, para que entre por una puerta y, a las pocas horas, acabe saliendo por otra", ha lamentado.

Albiol ha apuntado a la ocupación ilegal, la multirreincidencia y la inmigración irregular como "problemas prioritarios" que afectan al día a día de los ciudadanos en las grandes ciudades ya que, a su entender, "en España, si hay algún problema en estos momentos es aquello relacionado con los problemas de integración por parte de la inmigración".

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Asimismo ha advertido que la situación actual es "insostenible" porque "una persona sabe que puede cometer un delito porque al final las consecuencias son muy relativas".

Por ello, ha recalcado que "esto no puede seguir así, no puede seguir con el tema de la ocupación y no puede seguir con el tema de la delincuencia común, que al final también la ocupación es una derivada de la delincuencia común".

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PRIMERAS MEDIDAS

En este punto ha garantizado que "una de las primeras medidas que va a tomar el gobierno de Nuñez Feijóo va a ser acometer esas reformas para que problemas como la multirreincidencia dejen de ser un dolor de cabeza para la inmensa mayoría de ciudadanos, para las autoridades y para la policía, como es la ocupación ilegal".

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García Albiol ha diferenciado entre inmigrantes que vienen a contribuir y aquellos que pretenden delinquir y que el gobierno de Núñez Feijóo "será un gobierno que tenga claro que en España aquellos inmigrantes que vienen a trabajar y a adaptarse, son personas bienvenidas" pero "aquellos que vienen a aprovecharse del sistema, que vienen a aprovecharse de los servicios sociales que se prestan en nuestro país, que vienen a delinquir y a crear problemas de convivencia, estas personas no son bienvenidas", ha señalado.

Tras afirmar que el PP defiende establecer una política de tolerancia cero frente a la delincuencia, sin distinción de nacionalidad, ha reiterado el mensaje de que "aquel que delinque y es español, a prisión"; y que, "aquel que delinque y es extranjero, avión y de vuelta a su país", ha enfatizado.

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A "esa gente", ha proseguido, "ni la queremos ni la tenemos que mantener, porque los servicios sociales, las ayudas a los ciudadanos tienen que ir destinadas a esas personas que, de verdad, lo merecen, no aquellos que han convertido su forma de actuar en un 'modus vivendi' basado en vivir del sistema o en crear problemas", ha zanjado.

Tras reiterar que el PP será "muy contundente" en la aprobación de medidas legislativas que favorezcan a los vecinos porque la solución definitiva es una modificación legal y que el Congreso de los Diputados legisle lo que no ha ocurrido durante estos ocho años, ha defendido introducir "medidas en favor de los vecinos y de aquellas personas que quieren vivir en paz".

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ESTHER MARTÍNEZ

Por su parte, la candidata del PP al Congreso por Vizcaya, Esther Martínez, ha denunciado la situación de inseguridad que atraviesa el barrio bilbaíno de San Francisco y ha acusado al PNV de haber "abandonado a sus vecinos, permitiendo que los problemas de delincuencia y convivencia se agraven sin ofrecer soluciones eficaces".

Tras reclamar medidas "urgentes" para recuperar la seguridad en el barrio, ha criticado que el Ayuntamiento sustituya las medidas de seguridad por murales decorativos y actividades deportivas mientras a los vecinos que denuncian el deterioro de la convivencia y el aumento de la delincuencia se les califica de racistas por reclamar mayor seguridad y convivencia".

Tras preguntarse si "es racista reclamar convivencia y libertad o pedir orden y seguridad", ha asegurado que no quiere "una sociedad multicultural sino una sociedad plural donde cada uno puede pensar, sentir y vivir como quiera, pero la ley tiene que ser exactamente igual para todos".

Martínez ha coincidido con Albiol en que "para el PP la tolerancia con la delincuencia es cero" y ha lamentado por último que un barrio neurálgico de Bilbao como San Francisco, "situado en pleno centro de la ciudad", se haya convertido en "una zona a la que muchos bilbaínos evitan acudir por miedo a sufrir algún incidente".