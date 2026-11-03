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UGT y CCOO defienden mantener la huelga del 11N en defensa de los servicios públicos

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Madrid, 3 nov (EFE).- Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han defendido este martes mantener la huelga del próximo 11 de noviembre, que también busca defender la inversión en servicios públicos.

Tras las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha pedido a los sindicatos reconsiderar la huelga general tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), Álvarez ha calificado de "insultante" el planteamiento de Feijóo.

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"La verdad es que no ha dado un argumento de fondo", ha dicho Álvarez en declaraciones de la Cadena SER, donde ha recordado que la huelga está convocada por la vivienda y los salarios y también en defensa de los servicios públicos, entre ellos el sistema ferroviario.

"Hay más razones y argumentos", ha subrayado Álvarez.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, también ha interpelado a Feijóo sobre la inversión en servicios públicos y le ha emplazado a que no gobierne con un partido (Vox) que defiende una rebaja fiscal.

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"¿Usted está dispuesto a gobernar con un partido que dice que hay que rebajar los ingresos fiscales del Estado en 64.000 millones de euros y un 4 % del PIB? ¿Con qué recursos va a afrontar, por tanto, el refuerzo de las infraestructuras públicas?", ha cuestionado Sordo.

"Nosotros vamos a mantener el paro y la movilización social", ha añadido el líder de CCOO.

En un encuentro informativo organizado por Europa Press, Feijóo ha dicho esta mañana que no cuestiona el derecho constitucional de huelga, pero sí "el sentido de la oportunidad" y en este momento esa huelga es "manifiestamente inoportuna".

"Reconsideren esa huelga, convocada contra la oposición, tal y como ha confirmado la directora de la campaña del PSOE", ha afirmado Feijóo, quien ha añadido que antes era "un profundo error de concepto", pero 69 muertos después "es un grave error".EFE

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