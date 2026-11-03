Puente tacha de "irresponsables" las palabras de Juanma Moreno al decir que "no viajaría en AVE"

03/11/2026 El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, a 3 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto de ayudas a las víctimas del accidente ferroviario de Urda. Asimismo, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha entregado un informe al Gobierno sobre el siniestro. POLITICA Marta Fernández - Europa Press

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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha tachado de "irresponsables" las palabras del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al expresar el barón 'popular' el pasado jueves que no viajaría en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo) que deja, al menos, 69 víctimas mortales.

"Creo que no son las palabras propias de un presidente de una comunidad autónoma, ni son las palabras propias de un representante institucional", ha denunciado Puente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

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En unas declaraciones en 'Antena 3', Moreno expresó el pasado jueves que "ahora mismo" él "no viajaría en el AVE, por lo menos en la línea de Madrid a Andalucía". "Lo digo tal y como lo siento hasta que no sea revisada toda la línea", insistió Moreno.

Por su parte, el ministro ha admitido que entiende "el quebranto, las dudas y la desconfianza", pero ha criticado que ese tipo de mensajes son "profundamente irresponsables" y están "completamente fuera de lugar".

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