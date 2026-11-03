Los sindicatos de médicos se reúnen el viernes con el PSOE para abordar el Estatuto Marco

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Madrid, 03 nov (EFE).- El Comité de Huelga de los sindicatos de médicos se reunirá el próximo viernes con el PSOE en el Congreso de los Diputados para abordar el conflicto por la reforma del Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad, y conocer su postura ante las próximas elecciones del 29 de noviembre.

La Confederación Española de sindicatos Médicos (CESM), junto al Sindicato Médico Andaluz y el de Euskadi, ha informado en un comunicado de esta reunión, que tendrá lugar después de que estas organizaciones enviaran a todos los grupos parlamentarios la petición para mantener una ronda de contactos para conocer su posición ante sus reivindicaciones sobre el Estatuto Marco, que regula las condiciones laborales de los profesionales del Sistema Nacional de Salud.

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Los sindicatos de médicos rechazan la propuesta de Sanidad, que ha decaído tras la convocatoria electoral, y mantienen su reivindicación de un estatuto marco propio, independiente del resto de profesionales del sistema, que recoja las particularidades y responsabilidades del ejercicio de los médicos y facultativos.

"La intención de conocer cuál es su postura respecto a la reivindicación de un estatuto propio para médicos y facultativos de cara a las próximas elecciones del 29 de noviembre", explica el comunicado de estas organizaciones sindicales, que tras la convocatoria electoral aplazaron la huelga indefinida de médicos para rechazar la citada reforma del estatuto. EFE

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