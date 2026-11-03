La Gasol Foundation fomentará la salud en 16 escuelas con alumnos vulnerables de Girona

Guardar

Girona, 3 nov (EFE).- La fundación que abanderan los hermanos Marc y Pau Gasol, la Gasol Foundation, acaba de firmar un convenio con la Diputación de Girona para fomentar la salud infantil en dieciséis escuelas con alumnos en situación de vulnerabilidad de esta provincia.

El acuerdo, que han rubricado este martes Marc Gasol y el presidente de la Diputación Provincial, Miquel Noguer, pretende que esos niños, de entre seis y doce años, adquieran hábitos saludables y que sus centros educativos se conviertan en entornos que los faciliten.

PUBLICIDAD

La acción se enmarca en el denominado proyecto SISME, una intervención integral que implica a toda la comunidad educativa y trabaja en el desarrollo físico, psicológico, social e intelectual de la infancia.

De momento ya ha hay seis escuelas vinculadas y, ahora, el objetivo es alcanzar las dieciséis para integrar a todas en un estudio científico más amplio que evaluará esta metodología e incluirá a 56 centros de toda Cataluña.

PUBLICIDAD

La Gasol Foundation elabora el plan de actuación, lo adapta a cada circunstancia y analiza el impacto del proyecto según su protocolo de estudio.

El convenio cubre el curso 2026-2027 y se puede prorrogar un máximo de cuatro años.

Marc Gasol ha señalado que, junto a su hermano, crearon esta fundación convencidos de que "todos los niños y niñas merecen las mismas oportunidades de crecer de manera saludable, vivan donde vivan".

PUBLICIDAD

"Este convenio con la Diputación de Girona nos permite llevar este compromiso a las escuelas que más lo necesitan. Queremos que moverse, comer de manera saludable y variada, descansar y sentirse bien formen parte del día a día de la escuela y, por eso, hace falta que toda la comunidad educativa reme en la misma dirección", ha añadido.

Según la Encuesta de Salud de Cataluña 2023-24, el sobrepeso en Girona hasta los catorce años se sitúa en un 15,5 % de la población y la obesidad, en un 12,4 %, ligeramente por debajo de la media de Cataluña.

PUBLICIDAD

La probabilidad de aparecer en esos registros, según análisis en el marco de este proyecto, se incrementan en un 41 % en el caso del sobrepeso en entornos de vulnerabilidad socioeconómica y hasta en un 166 % en el de obesidad severa, con una prevalencia que supera el 50 %. EFE

(foto)