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Intervenidos 51 kilos de cocaína ocultos en un contenedor en el puerto de Algeciras

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Algeciras (Cádiz), 3 nov (EFE).- La Policía Nacional ha intervenido 51 kilos de cocaína que estaban ocultos en el compartimento del motor de refrigeración de un contenedor de mercancías en el puerto de Algeciras, en una actuación conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera.

Según ha informado este martes la Policía en un comunicado, los hechos sucedieron el pasado 29 de octubre durante la inspección de un contenedor de mercancías ubicado en la terminal TTIA del puerto.

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En el transcurso de las comprobaciones, los agentes detectaron que el sistema de refrigeración presentaba un nivel de funcionamiento inusualmente elevado, que no se correspondía con las condiciones habituales de operatividad del equipo.

Además, localizaron un cableado cuya disposición y características resultaban inusuales y que inicialmente no pudieron identificar con seguridad.

Tras la inspección del compartimento, los agentes localizaron 45 paquetes que contenían una sustancia estupefaciente.

Tras su extracción y posterior pesaje, se confirmó que se trataba de un total de 51 kilos de cocaína, que fueron intervenidos e impedida así su introducción en los circuitos ilícitos de distribución.

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La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias que rodean los hechos. EFE

evr/fs/edr

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